Batuhan Akyüz, Karşıyaka’da

Karşıyaka, Karaman FK’den 23 yaşındaki savunma oyuncusu Ahmet Batuhan Akyüz’ü kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak; Ali Say, Burak Başkaya ve Yılmaz Ceylan’ı kadrosuna katmıştı. Kaf-Kaf bu kez de savunma hattına bir takviye yaptı ve Karaman FK’den 23 yaşındaki savunma oyuncusu Batuhan Akyüz ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Akyüz futbola kırmızı-yeşilli ekipte başlayıp; çeşitli yaş kategorilerinde ve akademi takımlarında forma giymişti.