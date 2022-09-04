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Batshuayi, özel program dahilinde çalıştı
Fenerbahçe’nin yeni transferi Michy Batshuayi, özel program dahilinde çalışmalarına başladı.
Spor 04.09.2022, 14:09
Fenerbahçe’nin yeni transferi Michy Batshuayi, özel program dahilinde çalışmalarına başladı.
Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında dün oynanan maçta Kayserispor’u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe günü izinli geçirirken, yeni transfer Michy Batshuayi, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde kendisine uygulanan özel program dahilinde çalıştı. Salonda gerçekleştirilen ısınma, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahaya geçen Belçikalı golcü koşunun ardından yoyo testine tabi tutuldu.
Oyuncuya Atletik Performans Antrenörleri Carlos Bruno ve Marcio Sampaio eşlik etti.
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|5
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|4
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|4
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|3
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|2
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|4
|3
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|3
|2
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|1
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|19. Altay
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|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|5
|10
|5. Chelsea
|6
|10
|6. Liverpool
|6
|9
|7. Brentford
|6
|9
|8. M. United
|5
|9
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|6
|8
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|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|5
|1
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|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Real Betis
|4
|9
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|4
|7
|7. Celta Vigo
|4
|7
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|4
|7
|9. Osasuna
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|6
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|4
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|4
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|3
|4
|14. Valencia
|3
|3
|15. Espanyol
|3
|1
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|3
|1
|17. Sevilla
|4
|1
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|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|4
|0
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