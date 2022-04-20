Batmanlı engelli sporcu Güney, Türkiye şampiyonasına hazır

Daha önceki Bedensel Engelliler Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonası’nda kadınlar kategorisinde dördüncü olan engelli sporcu Ayşenur Güney, 25-28 Nisan tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan Paralimpik Okçuluk Türkiye Şampiyonası’na Batman’da hazırlanıyor.

Paralimpik Okçuluk Türkiye Şampiyonası’na yoğun bir tempoyla hazırlanan bedensel engelli sporcu Ayşenur Güney, Batman Belediyesi Spor Kulübü adı altında okçuluk faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti. Güney, “25-28 Nisan’da İstanbul’da düzenlenecek olan Paralimpik Okçuluk Türkiye Şampiyonası’na Batman’ı temsil ederek katılacağım. Hedefim Türkiye derecesi alıp milli sporcu olmak. Ondan sonra da 2024 Paris Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil etmek” dedi.

Batman Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nde okçuluk antrenörü olan Selami Karuç ise, Ayşenur Güney ile birlikte Türkiye Açık Hava Şampiyonası müsabakasına hazırlandıklarını ve 1,5 yıldır çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini aktardı. Karuç, Ayşenur ile birlikte bir hedefleri olduğunu, 2024 olimpiyatlarına hazırlanıp Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini ifade etti.