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Batman Üniversitesi BESYO öğrencileri, başarıları ile göz doldurdu

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunun (BESYO) 214 kişilik kontenjanına 60 ilden yapılan 14 bin 31 kişilik rekor başvuru meyve vermeye başladı. Çeşitli şampiyonalara katılan Batman Üniversitesi BESYO öğrencileri, derece elde ederek yüzleri güldürdü.

Spor 27.01.2021, 15:34
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Batman Üniversitesi BESYO öğrencileri, başarıları ile göz doldurdu

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunun (BESYO) 214 kişilik kontenjanına 60 ilden yapılan 14 bin 31 kişilik rekor başvuru meyve vermeye başladı. Çeşitli şampiyonalara katılan Batman Üniversitesi BESYO öğrencileri, derece elde ederek yüzleri güldürdü.

Puan sıralamasına göre yüzde 25’i spor lisesi ve milli sporcular olmak üzere 214 öğrenci kaydını yaptı. Uzaktan eğitimin sürdüğü bu süreçte BESYO öğrencilerinden Ahmet Saçan judoda Avrupa kupa şampiyonu, Recep Çiftçi engelliler judoda Avrupa şampiyonu olurken yine Fransa’da düzenlenen Grand Prix Hanri Deglane Grekoromen Güreş Turnuvasına güreş milli takımı ile katılan BESYO öğrencisi Abdurrahman Altan grekoromen stil 63 kilogramda şampiyon oldu.

Rektör Ayhan Durmuş: "Rekor üstüne rekor"

Yapılan başvuru sayısı ile Türkiye’de BESYO’nun rekor kırdığını belirten Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, rekor başvurunun kısa sürede elde edilen Avrupa şampiyonluklarıyla taçlandığını söyledi. Bir ayda 3 Avrupa şampiyonluğu elde Eden BESYO öğrencilerini tebrik eden Rektör Durmuş, "Bu yıl, pandemi krizinden dolayı özel yetenek uygulama sınavlarımızı yapamadık. Geçen yıl yüz yüze yaptığımız sınavda 4 bin kişi ile yine Türkiye rekoru kırmış ve ciddi bir başvuru almıştık. Ancak bu yıl 14 bin başvuru ile kendi rekorumuzu kırdık. Bu başvuruları da Batman’ın imkanları ve üniversitemizin akademik ve idari anlamda başarısının üst düzeyde olmasına bağlıyoruz. Öğrencilerimize her türlü imkanı sağlıyoruz. BESYO’nun alt yapısını güçlendirmek için açık kapalı spor tesislerini yatırım programına aldık. İnşallah yakın zamanda projemizi tamamlayarak öğrencilerimizin hizmetine sunacağız" şeklinde konuştu.

Batı Raman külliyesi yaşam alanına dönüşüyor

Batı Raman külliyesinin güzel, temiz ve doğası olan bir alana kurulduğunu aktaran Rektör Durmuş, "Burada gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. İnşallah gençlerimizi güzel yerlerde göreceğiz. Şu an için orada peyderpey güzel projelerimizi hayata geçiriyoruz. Ormanlık alanlar, mesire alanı, lavanta bahçeleri, şelale gibi birçok sosyal alanı bir bir faaliyete alıyoruz. İnşallah Batı Raman Külliyemiz en kısa sürede çok güzel bir yaşam alanına dönüşecek" dedi.
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