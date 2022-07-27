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BATE Borisov, Konyaspor maçının son antrenmanını yaptı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında yarın Konyaspor ile karşılaşacak olan BATE Borisov, bu maçın son antrenmanını gerçekleştirdi.

Spor 27.07.2022, 12:04
BATE Borisov, Konyaspor maçının son antrenmanını yaptı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında yarın Konyaspor ile karşılaşacak olan BATE Borisov, bu maçın son antrenmanını gerçekleştirdi.

Kayacık Tesisleri’nde, Teknik Direktör Aleksandr Mikhaylov yönetiminde gerçekleşen antrenman, düz koşuyla başladı. Ardından ısınma ve 5’e 2 top kapma çalışması yapan Belarus temsilcisi, idmanın basına kapalı bölümde ise Konyaspor maçının taktiği üzerinde durdu.

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