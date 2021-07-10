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Başpehlivan Kara hastaneye kaldırıldı

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde aniden gelişen atakla rakibine yenilen ve zor anlar yaşayan Recep Kara, hastaneye kaldırıldı.

Spor 10.07.2021, 20:16
Başpehlivan Kara hastaneye kaldırıldı
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660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde aniden gelişen atakla rakibine yenilen ve zor anlar yaşayan Recep Kara, hastaneye kaldırıldı.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 3. Turunda başpehlivan Recep Kara ile İsmail Koç karşılaştı. Kıran kırana geçen mücadelede nefeslerin tutulduğu anlar yaşandı. Başpehlivan Kara’nın rakibi Koç karşısında zor anlar yaşadığı kameralara yansıdı. Bulduğu atağı değerlendiren Koç, Recep Kara’yı yere yatırdı.

Başpehlivan Koç, ismini çeyrek finale yazdırmanın mutluluğunu yaşarken, Kara da sağlık yönünden zor anlar yaşadı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kara, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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