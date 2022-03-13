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Başpehlivan İsmail Balaban: “Altın kemeri kazanmak istiyorum”

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü pehlivanları, 2022 güreş sezona iddialı hazırlanıyor. Altın kemerli başpehlivan İsmail Balaban, bu yıl Kırkpınar’da ve Elmalı da altın kemeri kazanmak istediğini söyledi.

Spor 13.03.2022, 12:12
Başpehlivan İsmail Balaban: “Altın kemeri kazanmak istiyorum”

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü pehlivanları, 2022 güreş sezona iddialı hazırlanıyor. Altın kemerli başpehlivan İsmail Balaban, bu yıl Kırkpınar’da ve Elmalı da altın kemeri kazanmak istediğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü bünyesinde 42’si A takım olmak üzere 100’ü aşkın pehlivan bulunuyor. 2013 ve 2017 yıllarında tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlığı kazanan İsmail Balaban, 2006 yılı Kırkpınar başpehlivanlığını kazanan Osman Aynur, Turan Balaban, Yusuf Can Zeybek, Mustafa Batu, Cengizhan Şimşek, Şah Ali Kurt, Menderes Saltık, Serkan Serttürk, Süleyman Başar, Mustafa Taş, İbrahim Çoraman gibi Türkiye’nin tanınmış başpehlivanları Büyükşehir Belediyesi bünyesinde mücadele ediyor. Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü güreş takımı sporcuları, 2022 yağlı güreş sezonu Mayıs ayında Kumluca güreşleri ile açılacak.

Balaban sıkı hazırlanıyor

Antrenörleri Ufuk Atalan eşliğinde yoğun bir tempoyla çalışan pehlivanlar, yeni sezonda birçok başarıya imza atmayı hedefliyor. Haftanın 6 günü ağırlık, koşu ve güreş antrenmanı yapan pehlivanlar, yoğun bir hazırlık süreci geçiriyor. Altın kemerli başpehlivan İsmail Balaban, bu yıl sezon başından itibaren sıkı bir hazırlık süreci geçirdiğini söyledi. Bu yıl tekrar altın kemeri kazanmak istediğini söyleyen İsmail Balaban, “Kasım ayı itibarı ile antrenmanlara başladık. Haftanın altı günü disiplinli bir şekilde çalışıyoruz. Bu yıl benim için daha önemli. Geçtiğimiz yıl yarışmadan gelmiştim, Bu yıl aradaki kaybımı kapatmak istiyorum. Bunun için daha fazla çalışıyorum ve gayret ediyorum” dedi.

Güzel bir çalışma ortamına sahip olduklarını ifade eden İsmail Balaban, “Biz elimizden geldiğince en iyi şekilde hazırlanmaya devam ediyoruz. Hedefimiz kürsünün en üst basamağında yer almak. Elmalı’da yıllardır şampiyon olamıyordum. Geçen yıl ilk kez Elmalı’da birinci oldum. Bu yıl hem Kırkpınar hem de Elmalı’da kürsünün üst sıralarında yer almak istiyorum” diye konuştu.

Turan Balaban: “Güzel bir hazırlık sezonu geçiyor”

İsmail Balaban’ın ikizi başpehlivan Turan Balaban ise takım halinde bir bütün olarak güzel bir sezon hazırlığı geçirdiklerini belirterek, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne altın kemeri kazandırmak ve birçok güreş organizasyonuna damga vurmak istediklerini kaydetti.

Yusuf Can Zeybek: “Bu sezon ilk kez başpehlivanlık boyunda mücadele edecekler”

2021 yılında Kırkpınar’da başaltı boyunda birinci olan ve baş boyunda mücadele etme hakkı kazanarak ilk kez Elmalı güreşlerinde final oynayarak dikkatleri üzerine çeken Yusuf Can Zeybek de her pehlivanın hayali olan Kırkpınar da altın kemeri kazanmak istediğini aktardı. Geçen yıl baş boyuna yükselen Mustafa Taş ise bu yıl sezon başından itibaren ilk kez başpehlivanlık boyunda mücadele edeceğini, rakiplerini tanımaya başladığını vurgulayarak, hedefinin altın kemer kazanmak olduğunu vurguladı.

Osman Aynur: “Antalyalıları sevindirmek istiyor”

2006 yılında tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlığı kazanan Osman Aynur, güzel bir çalışma dönemi içinde olduklarını dile getirerek, “Pandemi sürecini atlattık. Son iki yılda kısıtlamalarda herkes gibi bizlerde zorlu bir süreç geçirdik. Yerel güreşlerle başlayarak, kendimizi Kırkpınar’a hazırlıyoruz. Antrenman koşullarımız çok iyi. Hedefim de güreş hayatımın sonuna doğru bütün Antalyalıları sevindirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Ufuk Atalan: “Sezona damga vurmak istiyoruz”

Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü Güreş Takımı Antrenörü Ufuk Atalan, Türkiye’de en fazla güreşçi barındıran kulüp olduklarını belirterek, “2022 yılındaki tüm organizasyonlarda Antalya Büyükşehir Belediyemizin adını en iyi şekilde duyurmak için mücadelemize devam ediyoruz. 100’ü aşkın sporcumuz var. Ata sporumuz güreşe önemli bir destek veriyoruz. Takımımız usta ve çırak pehlivanlarımız ile güzel bir takım olduk. Hedefimiz Kırkpınar da altın kemeri kazanmak” dedi.

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