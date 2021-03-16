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Basketbolda Türk derbisi!
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fenerbahçe Öznur Kablo ve Galatasaray İspanya'da karşılaşacak.
Spor 16.03.2021, 15:39
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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde karşılaşacak olan iki Türk takım; İspanya'nın Salamanca kentinde, 19.00'da parkeye çıkacak.
Müsabakanın rövanş maçı 19 Mart Cuma oynanacak. Her iki maçı da kazanan takım tur atlayacak. İki takım da birer puan alırsa sayı farkı baz alınacak.
Turu geçen takımlar Dörtlü Final'e çıkacak.