Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 7. hafta yarın oynanacak Darüşşafaka-Bahçeşehir Koleji karşılaşmasıyla başlayacak.

Basketbol Süper Ligi’nde 7. hafta heyecanı yarın, 19 Kasım Cumartesi, 20 Kasım Pazar ve 21 Kasım Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Darüşşafaka, Bahçeşehir Koleji’ni ağırlayacak. Bu hafta A. Efes, Konyaspor Basketbol ile evinde oynayacak. Galatasaray da Bursaspor’a konuk olacak. Fenerbahçe ise sahasında Tofaş ile karşı karşıya gelecek. Hafta Merkezefendi Belediyesi Basket - Manisa Büyükşehir Belediyespor müsabakasıyla tamamlanacak.

Basketbol Süper Ligi’nde 7. haftanın programı şöyle:

Yarın

19.00 Darüşşafaka - Bahçeşehir Koleji

19 Kasım Cumartesi

15.30 Türk Telekom - Pınar Karşıyaka

18.00 Efes - Konyaspor Basketbol

20.30 Frutti Extra Bursaspor - Galatasaray Nef

20 Kasım Pazar

13.00 Gaziantep Basketbol - Beşiktaş

15.30 Aliağa Petkim Spor - Büyükçekmece Basketbol

18.00 Fenerbahçe Beko - Tofaş

21 Kasım Cumartesi

19.00 Merkezefendi Belediyesi Basket - Manisa Büyükşehir Belediyespor