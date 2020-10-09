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Basketbol Süper Ligi’nde 3. hafta heyecanı

ING BASKETBOL SÜPER LİGİ'NDE 3. HAFTA AFYON BELEDİYESİ İLE TOFAŞ ARASINDA OYNANACAK KARŞILAŞMA İLE BAŞLAYACAK.

Spor 09.10.2020, 09:43
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Basketbol Süper Ligi’nde 3. hafta heyecanı

ING Basketbol Süper Ligi’nde 3. hafta Afyon Belediyesi ile Tofaş arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

Basketbol Süper Ligi’nde 3. hafta heyecanı yarın ve 11 Ekim Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Afyon Belediyesi, Tofaş’ı ağırlayacak. Bu hafta derbide Galatasaray, Beşiktaş’ı konuk edecek. Fenerbahçe evinde ligin yeni ekiplerinden Fethiye Belediye ile mücadele edecek. Anadolu Efes ise OGM Ormanspor ile deplasmanda oynayacak. Hafta Bahçeşehir Koleji - Türk Telekom maçı ile sona erecek.

Basketbol Süper Ligi’nde haftanın programı şöyle:

13.00 Afyon Belediyesi - Tofaş

15.15 Galatasaray - Beşiktaş

17.30 Pınar Karşıyaka - Petkim Spor

20.00 Büyükçekmece Basketbol - Darüşşafaka

11 Ekim Pazar

13.00 Fenerbahçe Beko - Fethiye Belediye

15.15 OGM Ormanspor - Anadolu Efes

17.30 Bursaspor - Gaziantep Basketbol

20.00 Bahçeşehir Koleji - Türk Telekom

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Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2