Basketbol Süper Ligi’nde 10. hafta heyecanı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 10. hafta yarın oynanacak Manisa Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka karşılaşması ile başlayacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 10. hafta yarın oynanacak Manisa Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka karşılaşması ile başlayacak.
Basketbol Süper Ligi’nde 10. hafta heyecanı yarın, 10 Aralık Cumartesi, 11 Aralık Pazar ve 12 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde yarın Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Darüşşafaka karşı karşıya gelecek. Hafta Tofaş ile Merkezefendi Belediyesi Basket arasında pazartesi günü oynanacak müsabaka ile sona erecek.
Basketbol Süper Ligi’nde 10. hafta programı şöyle:
Yarın
19.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor - Darüşşafaka
10 Aralık Cumartesi
13.00 Büyükçekmece Basketbol - Bahçeşehir Koleji
15.30 Konyaspor Basketbol - Frutti Extra Bursaspor
18.00 Pınar Karşıyaka - Aliağa Petkim Spor
11 Aralık Pazar
13.00 Galatasaray Nef - Gaziantep Basketbol
15.30 Fenerbahçe - Türk Telekom
18.00 Beşiktaş - Efes
12 Aralık Pazartesi
19.00 Tofaş - Merkezefendi Belediyesi Basket