Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 10. hafta yarın oynanacak Manisa Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka karşılaşması ile başlayacak.

Basketbol Süper Ligi’nde 10. hafta heyecanı yarın, 10 Aralık Cumartesi, 11 Aralık Pazar ve 12 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde yarın Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Darüşşafaka karşı karşıya gelecek. Hafta Tofaş ile Merkezefendi Belediyesi Basket arasında pazartesi günü oynanacak müsabaka ile sona erecek.

Basketbol Süper Ligi’nde 10. hafta programı şöyle:

Yarın

19.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor - Darüşşafaka

10 Aralık Cumartesi

13.00 Büyükçekmece Basketbol - Bahçeşehir Koleji

15.30 Konyaspor Basketbol - Frutti Extra Bursaspor

18.00 Pınar Karşıyaka - Aliağa Petkim Spor

11 Aralık Pazar

13.00 Galatasaray Nef - Gaziantep Basketbol

15.30 Fenerbahçe - Türk Telekom

18.00 Beşiktaş - Efes

12 Aralık Pazartesi

19.00 Tofaş - Merkezefendi Belediyesi Basket