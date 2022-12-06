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Basketbol Süper Ligi: Onvo Büyükçekmece Basketbol: 81 - A.Efes: 76

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 9. haftanın kapanış maçında Onvo Büyükçekmece Basketbol, A.Efes’i 81-76 mağlup etti.

Spor 06.12.2022, 22:30
Basketbol Süper Ligi: Onvo Büyükçekmece Basketbol: 81 - A.Efes: 76

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 9. haftanın kapanış maçında Onvo Büyükçekmece Basketbol, A.Efes’i 81-76 mağlup etti.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Yener Yılmaz xx, Mehmet Serdar Ünal xx, Fatih Güler xx

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Jordon Crawford xx 14, Terrell Harris xxx 17, Can Mutaf x 4, Martynas Sajus xx 17, Metehan Akyel xx 6, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Tayfun Erülkü xx 7

Başantrenör: Özhan Çıvgın

A.Efes: Larkin xx 7, Bryant xx 18, Ömer Can İlyasoğlu xx 7, Polonara x 2, Zizic xx 11, Erten Gazi, Clyburn xx 11, Akif Egemen Güven x 4, Egehan Arna x, Ahmet Buğrahan Tuncer xx 6, Micic xx 10

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 11-17 (A.Efes lehine)

Devre: 35-38 (A.Efes lehine)

3. Periyot: 57-56 (Büyükçekmece lehine)

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