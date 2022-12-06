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Basketbol Süper Ligi: Onvo Büyükçekmece Basketbol: 81 - A.Efes: 76
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 9. haftanın kapanış maçında Onvo Büyükçekmece Basketbol, A.Efes’i 81-76 mağlup etti.
Spor 06.12.2022, 22:30
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 9. haftanın kapanış maçında Onvo Büyükçekmece Basketbol, A.Efes’i 81-76 mağlup etti.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Yener Yılmaz xx, Mehmet Serdar Ünal xx, Fatih Güler xx
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Jordon Crawford xx 14, Terrell Harris xxx 17, Can Mutaf x 4, Martynas Sajus xx 17, Metehan Akyel xx 6, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Tayfun Erülkü xx 7
Başantrenör: Özhan Çıvgın
A.Efes: Larkin xx 7, Bryant xx 18, Ömer Can İlyasoğlu xx 7, Polonara x 2, Zizic xx 11, Erten Gazi, Clyburn xx 11, Akif Egemen Güven x 4, Egehan Arna x, Ahmet Buğrahan Tuncer xx 6, Micic xx 10
Başantrenör: Ergin Ataman
1. Periyot: 11-17 (A.Efes lehine)
Devre: 35-38 (A.Efes lehine)
3. Periyot: 57-56 (Büyükçekmece lehine)