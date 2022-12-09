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Basketbol Süper Ligi: Manisa Büyükşehir Belediyespor: 73- Darüşşafaka: 92
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Darüşşafaka’yı konuk eden Manisa Büyükşehir Belediyespor 73-92 mağlup oldu.
Spor 09.12.2022, 21:56
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Darüşşafaka’yı konuk eden Manisa Büyükşehir Belediyespor 73-92 mağlup oldu.
Salon: Muradiye Spor Salonu
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli xx, Mehmet Serdar Ünal xx, Batuhan Söylemezoğlu xx
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Anosike xxx, Roberson xx, Kaspar xx, Morgan x, Cruz xxx, Tolga xx, Mustafa xx, Mıchalak xx, Ogün xx, Yiğit xx, Gani xx, Berkay xx
Darüşşafaka: Olaseni xx, Starks xx, Can xx, Cullough xxx, Yeboah xxx, Doğuş xx, Hakan xxx, Bora xx, Ege xx, Kılıçarslan xx, Eray xx, Ercan xx
1. periyot: 22-24
Devre: 38-49
3. periyot: 49-69