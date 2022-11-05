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Basketbol Süper Ligi: Manisa BBSK: 50 - Türk Telekom: 77
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Türk Telekom’a 77-50 mağlup oldu.
Spor 05.11.2022, 20:37
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Türk Telekom’a 77-50 mağlup oldu.
Salon: Muradiye
Hakemler: Kaan Büyükçil xx, Semih Vural xx, Murat Ciner xx
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Roberson xx 16, Mustafa Baki xx 8, Cruz x 7, Bruinsma xx 6, Michalak x 6, Yiğit Baran x 3, Anosike x 2 Gani Erdi x 2, Kaspar, Berkay, Tolga Kaan, Ogün,
Başantrenör: Ceyhun Cabadak
Türk Telekom: Grant xx 13, Jones xx 13, Sestina xx 12, Bouteille xx 10, Taylor xx 8, Erkan xx 8, Semih x 5, Rıdvan x 5, Boran x 3, Berk, Mehmet, Alihan
Başantrenör: Erdem Can
1. Periyot: 7-13 (Türk Telekom lehine)
Devre: 29-25 (Manisa BBSK lehine)
3. Periyot: 45-55 (Türk Telekom lehine)