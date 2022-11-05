Basketbol Süper Ligi: Konyaspor Basketbol: 91 - Merkezefendi Belediyesi: 92
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında Konyaspor Basketbol, normal süresi 80-80 biten maçın uzatmalarında Merkezefendi Belediyesi’ne 92-91 mağlup oldu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında Konyaspor Basketbol, normal süresi 80-80 biten maçın uzatmalarında Merkezefendi Belediyesi’ne 92-91 mağlup oldu.
Salon: Selçuklu Belediyesi
Hakemler: Zafer Yılmaz xx, Ziya Özorhan xx, Batuhan Söylemezoğlu xx
Konyaspor: Sulaimon xx 11 , Perez xxx 15 , Morgan xxx 24, Eddie xx 8, Can Altıntığ xx 8, Badzim xxx 25, Murat Göktaş x, Erkin Şenel x, Selim Şav x, Ramazan Tekin x
Başantrenör: Engin Gençoğlu
Merkezefendi Belediyesi: Heidegger xxx 23 , Harrison xx 9 , Chad Brown xx 9, Rogkavopoulos xxx 20, Gielo xxx 25, Arca Tülüoğlu x, Ayberk Olmaz xx 4, Muhammed Doğan Şenli x 2
Başantrenör: Zafer Aktaş
1. periyot: 25-14 (Merkezefendi Belediyesi lehine)
Devre: 43-42 (Merkezefendi Belediyesi lehine)
3. periyot: 66-62 (Konyaspor Basketbol lehine)
Normal süre: 80-80
5 faulle çıkan oyuncu: Eddie (Konyaspor Basketbol)