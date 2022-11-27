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Basketbol Süper Ligi: Konyaspor: 89 - Aliağa Petkimspor: 84
Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında Aliağa Petkim Spor’u ağırlayan Konyaspor karşılaşmadan 89-84’lük skorla galip ayrıldı.
Spor 27.11.2022, 16:03
Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında Aliağa Petkim Spor’u ağırlayan Konyaspor karşılaşmadan 89-84’lük skorla galip ayrıldı.
Salon: Selçuklu Belediyesi
Hakemler: Yener Yılmaz xx, Alper Özgök xx, Çağlar Özkan xx
Konyaspor: Perez xx 11, Eddie xx 11, Morgan xxx 20, Sulaimon xxx 16, Badzim xxx 17, Can xx 2, Erkin Şenel x, Murat x, Ramazan xx 10, Selim xx 2
Başantrenör: Engin Gençoğlu
Aliağa Petkimspor: Prewit xxx 16, Chery xx 15, Simmons xxx 23, Aldridge 7 xx, Dorukhan xxx 14İsmail xx 7, Nusret x, Ege x, Webster xx 2, Ömercan x
Başantrenör: Burak Gören
1. periyot: 23-19 (Aliağa Petkimspor lehine)
Devre: 46-39 (Aliağa Petkimspor lehine)
3. periyot: 63-62 (Konyaspor Basketbol lehine)