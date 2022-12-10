Son Dakika
İstanbul’da skandal görüntüler: Caddeleri döküm sahasına çevirdiler, tepki gösteren vatandaşlardan böyle kaçtılar
Basketbol Süper Ligi: Konyaspor: 87 - Frutti Ekstra Bursaspor: 99
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında Frutti Ekstra Bursaspor’u ağırlayan Konyaspor karşılaşmadan 99-87’lik skorla mağlup ayrıldı.
Spor 10.12.2022, 17:45
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında Frutti Ekstra Bursaspor’u ağırlayan Konyaspor karşılaşmadan 99-87’lik skorla mağlup ayrıldı.
Salon: Selçuklu Belediyesi
Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Fatih Arslanoğlu xx, Yiğit Gönültaş xx
Konyaspor: Nikolov xx 5, Erkin xx 6, Badzım xxx 18, Morgan xx 14, Eddie xxx 18, Murat x, Hasan x 3, Selim x 2, Can xx 7, Ramazan x 2, Cevher xx 5, Coleman x 7
Başantrenör: Engin Gençoğlu
Bursaspor: Yiğitcan xx 17, Needham xx 14, Onuralp xxx 25, Dudzinsiki xx 15, Ahmet xx 10, Enes x 3, Ömer x 1, Auguste xx 6, Clemmons xx 8
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
1. Periyot: 25 - 29 (Bursaspor lehine)
Devre: 48 - 53 (Bursaspor lehine)
3. Periyot: 64 - 80 (Bursaspor lehine)