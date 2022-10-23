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Basketbol Süper Ligi: Konyaspor: 78 - Gaziantep Basketbol: 76
Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasında Gaziantep Basketbol’u ağırlayan Konyaspor karşılaşmadan 78-76’lık skorla galip ayrıldı.
Spor 23.10.2022, 15:36
Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasında Gaziantep Basketbol’u ağırlayan Konyaspor karşılaşmadan 78-76’lık skorla galip ayrıldı.
Salon: Selçuklu Belediyesi
Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Ali Şakacı xx, Polat Parlak xx
Konyaspor: Sulaimon xxx 14 , Perez xx 11, Badzim xxx 14, Morgan xxx 14, Eddie xxx 17, Nikolov x 2 , Selim Şav x, Can Atlıntığ xx 4, Ramazan Tekin xx 2
Başantrenör: Engin Gençoğlu
Gaziantep Basketbol: McIntyre xxx 15, Hammonds xx 12, Dotson xxx 25, Harun Apaydın x, Egbunu xx 8, Uğur Öğüt xx 7, Metin Türen xx 9, Birkan Batuk x, Muhsin Yaşar x
Başantrenör: Tutku Açık
1. periyot: 31-14 (Konyaspor lehine)
Devre: 48-28 (Konyaspor lehine)
3. periyot: 61-58 (Konyaspor lehine)