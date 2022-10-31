Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko: 100 - P.Karşıyaka: 88
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasında Fenerbahçe, P.Karşıyaka’yı konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleden 100-88’lik skorla galip ayrılarak ligde 5’te 5 yaptı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasında Fenerbahçe, P.Karşıyaka’yı konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleden 100-88’lik skorla galip ayrılarak ligde 5’te 5 yaptı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
Hakemler: Erşan Kartal xx, Alper Altuğ Köselerli xx, Tolga Edis
Fenerbahçe Beko: Nick Calathes xx 7, Marko Guduric x 4, Metecan Birsen x 2, Nigel Hayes-Davis xx 12, Johnathan Motley xxx 22, Şehmus Hazer x 2, Scott Wilbekin xxx 27, Samet Geyik x, Melih Mahmutoğlu xx 17, Tarık Biberoviç x, Devin Booker x 7
Başantrenör: Dimitrios Itoudis
P.Karşıyaka: Jaylon Brown xx 8, Errick Mc Collum xx 17, Ali Efe Barış x, Berkan Durmaz x 4, Thomas Akyazılı x, Kuzminskas xx 15, Angel Luis Astacio xx 18, Vittorio Brown xx 12, Kenan Sipahi xx 14
Başantrenör: Ufuk Sarıca
1. Periyot: 18-26 (P.Karşıyaka lehine)
Devre: 49-49
3. Periyot: 83-66 (Fenerbahçe Beko lehine)