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Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş Emlakjet: 72 - Fenerbahçe Beko: 81

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi altıncı haftadan erteleme maçında Beşiktaş Emlakjet ile Fenerbahçe Beko karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleden 81-72 galip ayrılarak namağlup liderliğini sürdürdü.

Spor 29.11.2022, 22:43
Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş Emlakjet: 72 - Fenerbahçe Beko: 81

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi altıncı haftadan erteleme maçında Beşiktaş Emlakjet ile Fenerbahçe Beko karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleden 81-72 galip ayrılarak namağlup liderliğini sürdürdü.

Salon: BJK Emlakjet

Beşiktaş Emlakjet: Celoman xx 7, Jordan Usher xx, Okben Ulubay xx 7, Gediminas Orelik xx 12, Burak Can Yıldızlı xx 17, Matthew Mooney xx 7, Mccormack xx 9

Başantrenör: Ahmet Dursun Kandemir

Fenerbahçe Beko: İsmet Akpınar xxx 23, Metecan Birsen xx, Nick Calathes x 4, Nigel Hayes-Davis x 5, Johnathan Motley xxx 19, Şehmus Hazer xx 13, Carsen Edwards x 4, Samet Geyik x 2, Melih Mahmutoğlu x, Tarık Biberoviç x, Devin Booker x 5

Başantrenör: Dimitrios Itoudis

1. Periyot: 20-31 (Fenerbahçe Beko lehine)

Devre: 40-53 (Devre)

3. Periyot: 57-65 (Fenerbahçe Beko lehine)

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