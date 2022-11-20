Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 79 - Onvo Büyükçekmece Basketbol: 75
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonunun 7. haftasında Aliağa Petkimspor, evinde Onvo Büyükçekmece Basketbol ’u 79-75 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonunun 7. haftasında Aliağa Petkimspor, evinde Onvo Büyükçekmece Basketbol ’u 79-75 mağlup etti.
Salon: Aliağa Belediyesi
Hakemler: Mehmet Şahin xx, Altuğ Köselerl xx, Batuhan Söylemezoğlu xx
Aliağa Petkimspor: İsmail Cem Ulusoy xxx 16, Dorukhan Engindeniz x, Prewitt xxx 17, Aldridge xxx 16, Simmons xxx 17, Chery xx 7, Webster xx 6, Ömercan Engin x, Nusret Yıldırım x
Başantrenör: Burak Gören
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Crawford xxx 25, Harris xx 4, Tayfun Erülkü x 3, Rivers xxx 12, Metehan Akyel xx 6, Kulvietis x 2, Can Maxim Mutaf xx 9, Sajus xxx 14
Başantrenör: Özhan Çıvgın
1. periyot: 18-20 (Onvo Büyükçekmece Basketbol lehine)
Devre: 34-34
3. periyot: 58-52 ( Aliağa Petkimspor lehine)
5 faulle çıkan: 39.07 Can Maxim Mutaf (Onco Büyükçekmece Basketbol))