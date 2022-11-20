banner596

Son Dakika

Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 79 - Onvo Büyükçekmece Basketbol: 75

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonunun 7. haftasında Aliağa Petkimspor, evinde Onvo Büyükçekmece Basketbol ’u 79-75 mağlup etti.

Spor 20.11.2022, 17:58
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 79 - Onvo Büyükçekmece Basketbol: 75

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonunun 7. haftasında Aliağa Petkimspor, evinde Onvo Büyükçekmece Basketbol ’u 79-75 mağlup etti.

Salon: Aliağa Belediyesi

Hakemler: Mehmet Şahin xx, Altuğ Köselerl xx, Batuhan Söylemezoğlu xx

Aliağa Petkimspor: İsmail Cem Ulusoy xxx 16, Dorukhan Engindeniz x, Prewitt xxx 17, Aldridge xxx 16, Simmons xxx 17, Chery xx 7, Webster xx 6, Ömercan Engin x, Nusret Yıldırım x

Başantrenör: Burak Gören

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Crawford xxx 25, Harris xx 4, Tayfun Erülkü x 3, Rivers xxx 12, Metehan Akyel xx 6, Kulvietis x 2, Can Maxim Mutaf xx 9, Sajus xxx 14

Başantrenör: Özhan Çıvgın

1. periyot: 18-20 (Onvo Büyükçekmece Basketbol lehine)

Devre: 34-34

3. periyot: 58-52 ( Aliağa Petkimspor lehine)

5 faulle çıkan: 39.07 Can Maxim Mutaf (Onco Büyükçekmece Basketbol))

Yorumlar (0)