Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor:83 - OGM Ormanspor: 76
ING Basketbol Süper Ligi’nin 22 . haftasında Aliağa Petkim Spor, evinde karşılaştığı OGM Ormanspor’u 83-76’lık skorla yendi.
ING Basketbol Süper Ligi’nin 22 . haftasında Aliağa Petkim Spor, evinde karşılaştığı OGM Ormanspor’u 83-76’lık skorla yendi.
Salon: Enka Spor
Hakemler: Zafer Yılmaz xx, Özlem Yalman xx, Polat Parlak xx
Aliağa Petkim Spor: Kendrick John Ray xxx 19, Ege Arar xx 6, Sarunas Vasiliauskas xx 2, Thomas Wimbush xxx 15, Ian Hummer xx 12, Yiğitcan Turna x 1, Okben Ulubay x 5, Stephen Zack xxx 17, Canberk Kus x, Dorukhan Engindeniz x 6
Başantrenör: Kestutis Kemzura
OGM Ormanspor: Hagins xx 12, Kikanovic xxx 23, Efe Ergi Tirpanci xxx 7, Kadir Bayram xx 6, Charlon Kloof xx 14, Holloway xx 12, Mert Alemdar x, Erol Can Çinko x, Yiğit Baran Sarikaya x, Cevher Özer x 2
Başantrenör: Korhan Aydanariğ
1. Periyot: 20-19 (Aliağa Petkim Spor lehine)
Devre: 40-29 (Aliağa Petkim Spor lehine)3. Periyot: 61-51 (Aliağa Petkim Spor lehine)