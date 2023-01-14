Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 70 - Türk Telekom: 89
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 15. haftasında Aliağa Petkim Spor, evinde Türk Telekom’a 89-70 mağlup oldu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 15. haftasında Aliağa Petkim Spor, evinde Türk Telekom’a 89-70 mağlup oldu.
Salon: Aliağa Belediyesi
Hakemler: Mehmet Karabilecen xx, Semih Vural xx Burak Yılmaz x
Aliağa Petkimspor: İsmail Cem Ulusoy xx 6, Dorukhan Engindeniz xx 6, Prewitt x 5, Aldridge xx 6, Simmons xx 14, Ege Arar x, Chery xxx 22, Nusret Yıldırım x 4, Phillip Booth xx 7, Murat Kuntker x
Başantrenör: Burak Gören
Türk Telekom: Rıdvan Öncel xx 8 , Grant xxx 20, Bouteille xx 11, Berk Demir x2, Jones xxx 20, Mehmet Yağmur x, Taylor xxx 16, Erkan Yılmaz x 3, Sestina xxx 9, Alihan Demir x Semih Erden x
Başantrenör: Erdem Can
1. periyot: 25-20 (Aliağa Petkimspor lehine)
Devre: 38-40 (Türk Telekom lehine
3. periyot: 54-67 (Türk Telekom Lehine)
Oyundan çıkan: Dorukhan Engindeniz (Aliağa Petkimspor)