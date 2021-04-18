banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kripto para piyasasında Bitcoin çöküşü
Kripto para piyasasında Bitcoin çöküşü
SHOW TV'nin Kılıçdaroğlu haberi sosyal medyayı salladı!
SHOW TV'nin Kılıçdaroğlu haberi sosyal medyayı salladı!
CNR Fuarcılık'ın iflası istendi!
CNR Fuarcılık'ın iflası istendi!
Kripto paralarda sert düşüş!
Kripto paralarda sert düşüş!

Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 65 - Türk Telekom: 71

ING Basketbol Süper Ligi’nin 29. haftasında Aliağa Petkim Spor, evinde karşılaştığı Türk Telekom’a 65-71 yenildi. Bu skorla Aliağa Petkim Spor ligde 19. yenilgisini alırken, Türk Telekom 17. galibiyetini aldı.

Spor 18.04.2021, 19:46
2
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 65 - Türk Telekom: 71

ING Basketbol Süper Ligi’nin 29. haftasında Aliağa Petkim Spor, evinde karşılaştığı Türk Telekom’a 65-71 yenildi. Bu skorla Aliağa Petkim Spor ligde 19. yenilgisini alırken, Türk Telekom 17. galibiyetini aldı.

Salon: Enka Spor

Hakemler: Serkan Emlek xx, Ali Şakacı xx, Duhan Köyiçi xx

Aliağa Petkim Spor: Kendrick John Ray xxx 9, Ege Arar xxx 10, Sarunas Vasiliauskas xxx 12, Thomas Wimbush x 2 , Ian Hummer x 5, Yiğitcan Turna xxx 12, Stephen Zack xx 5, Okben Ulubay x 2, Canberk Kusxx 8, Boran Güler x

Başantrenör: Kestutis Kemzura

Türk Telekom: Nicholas Johnson xxx 18, Samuel Thomas Dekker xxx 17, Can Korkmaz x 1, Gani Erdi Gülaslan xx 10, Samet Geyik xx 6, Marcus Franklee Foster xxx 10, Kamar Malik Baldwin x 2, Johnnylee O’Bryant xx 7, Göktuğ Baş x

Başantrenör: Burak Gören

1. Periyot: 17-21 (Türk Telekom lehine)

Devre: 29-35 (Türk Telekom lehine)

3. Periyot: 51-57 (Türk Telekom lehine)
banner478
Yorumlar (0)
banner470
10°
hafif yağmur