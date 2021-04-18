Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 65 - Türk Telekom: 71
ING Basketbol Süper Ligi’nin 29. haftasında Aliağa Petkim Spor, evinde karşılaştığı Türk Telekom’a 65-71 yenildi. Bu skorla Aliağa Petkim Spor ligde 19. yenilgisini alırken, Türk Telekom 17. galibiyetini aldı.
ING Basketbol Süper Ligi’nin 29. haftasında Aliağa Petkim Spor, evinde karşılaştığı Türk Telekom’a 65-71 yenildi. Bu skorla Aliağa Petkim Spor ligde 19. yenilgisini alırken, Türk Telekom 17. galibiyetini aldı.
Salon: Enka Spor
Hakemler: Serkan Emlek xx, Ali Şakacı xx, Duhan Köyiçi xx
Aliağa Petkim Spor: Kendrick John Ray xxx 9, Ege Arar xxx 10, Sarunas Vasiliauskas xxx 12, Thomas Wimbush x 2 , Ian Hummer x 5, Yiğitcan Turna xxx 12, Stephen Zack xx 5, Okben Ulubay x 2, Canberk Kusxx 8, Boran Güler x
Başantrenör: Kestutis Kemzura
Türk Telekom: Nicholas Johnson xxx 18, Samuel Thomas Dekker xxx 17, Can Korkmaz x 1, Gani Erdi Gülaslan xx 10, Samet Geyik xx 6, Marcus Franklee Foster xxx 10, Kamar Malik Baldwin x 2, Johnnylee O’Bryant xx 7, Göktuğ Baş x
Başantrenör: Burak Gören
1. Periyot: 17-21 (Türk Telekom lehine)
Devre: 29-35 (Türk Telekom lehine)3. Periyot: 51-57 (Türk Telekom lehine)