Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 67 - Gaziantep Basketbol: 66
ING Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında Aliağa Petkim, evinde karşılaştığı Empera Halı Gaziantep Basketbol’u 67-66’lık skorla mağlup etti. Ligde Aliağa 5. galibiyetini alırken, Gaziantep ekibi ise 5. kez mağlup oldu.
ING Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında Aliağa Petkim, evinde karşılaştığı Empera Halı Gaziantep Basketbol’u 67-66’lık skorla mağlup etti. Ligde Aliağa 5. galibiyetini alırken, Gaziantep ekibi ise 5. kez mağlup oldu.
Salon: Enka Spor
Hakemler: Özlem Yalman xx, Kerem Baki xx, Kaan Büyükçil
Aliağa Petkim: Kendrick John Ray xxx 15 , Boran Güler xx 4, ,Yiğitcan Turna x 3, Ege Arar x, Hakan Yapar x, Thomas Wimbush xxx 13, Stephen Zack xx 9, Ian Hummer xxx 15 , Dorukhan Engindeniz xx 8
Başantrenör: Kestutis Kemzura
Gaziantep Basketbol: Brynton Jevon Lemar xx 8 ,Rashard Daequan Kelly xxx 11, İsmail Cem Ulusoy xx 8, Orhan Aydın Haciyeva x 4, Trevis Jemar Simpson xxx 13, Marko Tomas xx 6, Metehan Akyel xx 6, Can Uğur Söğüt xx 6, Muhammed Doğan Şenli x 4
Başantrenör: Nenad Markovic
1. Periyot: 21-14 (Aliağa lehine)
Devre: 40-32 (Aliağa lehine)3. Periyot: 54-61 (Gaziantep Basketbol lehine)