Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 62 - TOFAŞ: 83

ING Basketbol Süper Ligi’nde 27. hafta erteleme maçında Aliağa Petkim, konuk ettiği TOFAŞ’a 62-83 yenildi. Bu sonucun ardından, TOFAŞ ligdeki 17. galibiyetini elde ederken, Aliağa Petkim ise 18. kez mağlup oldu.

Salon: Enka Spor

Hakemler: Yener Yılmaz xx, Fatih Aslanoğlu xx, Musa Kazım Çetin xx

Aliağa Petkim Spor: Kendrick John Ray x 3, Ege Arar x 6, Sarunas Vasiliauskas xxx 15, Thomas Wimbush xxx 15, Ian Hummer xx 7, Yiğitcan Turna x 2, Deniz Çelen x 4, Stephen Zack xx 6, Canberk Kus x 2, Boran Güler x 2

Başantrenör: Kestutis Kemzura

TOFAŞ: Tarik Phillip xxx 16, Berkan Durmaz xx 6, Muhsin Yaşar xx 7, Tomislav Zubcic xx 11 , Martin Akoon Purcell xxx 17, Semaj Rakim Christon xx 9, Mert Konuk x, Jeremy Byron Jerome Simmons xx 5, Berk İbrahim Uğurlu xx 8, Ali İlhan Demir x 4, Bora Satır x

Başantrenör: Hakan Demir

1. Periyot: 20-19 (Aliağa Petkim lehine)

Devre: 37-34 (Aliağa Petkim lehine)

3. Periyot: 47-59 (TOFAŞ lehine)