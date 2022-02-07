Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin Dörtlü Finali’ne Bilbao ev sahipliği yapacak

İspanya’nın Bilbao şehri, 2022 Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) Dörtlü Finali’ne ev sahipliği yapmaya hak kazandı. 6-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan sezon sonu turnuvası, ilk kez dörtlü finalde yer almayan bir takımın ev sahipliğinde, tarafsız sahada gerçekleşecek.

Çeyrek finallerden gelecek dört takım, BCL’in altıncı sezonunun zirve etkinliğine katılacak ve maçlar mayıs ayının ilk haftasında Bilbao’da tek maçlı eleme formatında oynanacak. Maçlar, Surne Bilbao Basket’in normal sahası olan 10 bin kişilik Bilbao Arena’da oynanacak.

Ev sahibi şehir duyurusunun bir parçası olarak, 2022 Dörtlü Finali’nin logosu da tanıtıldı.

BCL CEO’su Patrick Comninos, “Bilbao’nun Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali’ne ev sahipliği yapmasından dolayı çok heyecanlıyız. Bilbao şehrine, İspanyol yerel ve bölgesel yetkililerine, İspanya Basketbol Federasyonu’na ve ACB’ye, bu etkinliği tüm paydaşlar, özellikle oyuncular ve eşlik eden üyeler için mümkün olan en iyi ve en güvenli şekilde düzenlememize yardımcı olma taahhütleri için minnettarız. Şehrin bu tarihi etkinliği düzenleme konusundaki tutkusunu kabul ettik ve harika bir sezon sonu turnuvası sunmak için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Korona virüs pandemisinin neden olduğu zorlu duruma rağmen, bu Dörtlü Final’i üst düzey basketbol etkinlikleri düzenleme konusunda kanıtlanmış deneyimi olan bir çevreye verme fırsatına sahip olduğumuz için heyecanlıyız. Bu, Avrupa’daki taraftarlar için benzersiz bir basketbol hafta sonunu garanti edecek” dedi.

İspanya Basketbol Federasyonu Başkanı ve FIBA Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Jorge Garbajosa ise, “İspanya Basketbol Federasyonu için, İspanyol takımlarının genellikle çok iyi performans gösterdiği harika bir turnuva olan BCL’in Dörtlü Finali’ne ev sahipliği yapan Bilbao’yu görmek büyük bir zevk ve onurdur. Böylesine büyük bir etkinliği düzenlemek kolay bir iş değil, ancak böylesine büyük bir arenada ve ilgili tüm paydaşların uzmanlığıyla, mümkün olan en iyi etkinliği düzenlemek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. BCL’de gerçekleşen önceki Dörtlü ve Sekizli Final etkinliklerinin seviyesine yetişmek zor olacak çünkü bunlar mükemmel etkinliklerdi, ancak bu yarışmanın bu yıl da gelişmesine ve büyümesine yardımcı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” şeklinde konuştu.

BCL’de Son 16 Turu 25 Ocak’ta başladı ve 23 Mart 2022’de sona erecek. Nisan ayı boyunca oynanacak çeyrek finalleri ve Dörtlü Final’e katılacak takımların yolunu belirleyecek kura çekimi 25 Mart’ta gerçekleşecek.

Yarı finaller 6 Mayıs’ta, üçüncülük maçı ve final ise 8 Mayıs’ta oynanacak.

Etkinlik, FIBA Oyuna Dönüş Protokolü ve İspanyol makamlarınca uygulanan ilgili düzenlemelere uygun olarak düzenlenecek. Taraftarların arenada bulunmasına ilişkin karar, daha sonraki bir aşamada ve İspanyol resmi makamları tarafından belirlenen kural ve düzenlemelere uygun olarak alınacak.