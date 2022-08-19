Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin Başantrenör ve Hakem Çalıştayı gerçekleşti

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin (BCL), her yıl düzenlenen Başantrenör ve Hakem Çalıştayı bu sene Almanya’nın Frankfurt kentinde gerçekleştirildi.

Türkiye’den Bahçeşehir Koleji’nin Başantrenörü Erhan Ernak, Galatasaray Nef’in Başantrenörü Andreas Pistiolis, Pınar Karşıyaka’nın Başantrenörü Ufuk Sarıca ve Türk hakemler Can Mavisu, Kerem Baki, Mehmet Karabilecen, Özlem Yalman, Yener Yılmaz ve Zafer Yılmaz’ın yer aldığı çalıştaya doğrudan normal sezona katılmaya hak kazanan takımların başantrenörleri ile Basketbol Şampiyonlar Ligi hakemleri katıldı.

Toplantıda, maçların yönetim konuları, maç protokolleri ve maç operasyonlarındaki gelişmeler dahil olmak üzere çok çeşitli konular üzerinde seminerler düzenlendi. Çalıştay süresince görüşler konuşularak tartışıldı, deneyimler paylaşıldı, değerlendirmeler ve öneriler toplandı.

BCL CEO’su Patrick Comninos, çalıştayla ilgili olarak, “Basketbol Şampiyonlar Ligi, kulüpler tarafından ve kulüpler için düzenlenen bir turnuvadır ve bizim sürekli hedefimiz onlara en üst düzeyde hizmet etmektir. Bu nedenle başantrenörlerimizi ve hakemlerimizi Frankfurt’ta ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Bu atölye çalışması, tüm Basketbol Şampiyonlar Ligi maçlarının daha tutarlı bir şekilde gerçekleşmesi açısından çok önemlidir. Ayrıca bu çalıştay başantrenörlerimizin görüşlerini tartışma ve dinleme fırsatı da sağlıyor, bu da turnuvamızı daha da geliştirmemize kesinlikle yardımcı olacak” dedi.