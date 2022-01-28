Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalan takımlar belli oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin (BCL) Son 16 Turu’ndaki takımlar, dün akşam oynanan maçla Play-In Turu’nun tamamlanmasının ardından belli oldu.

Son 16 Turu’nda normal sezonda gruplarını birinci sırada tamamlayan 8 takım ile Play-In aşamasının 8 kazananı mücadele edecek. 11 ülkenin temsil edileceği Son 16 Turu’nda Türkiye’den Darüşşafaka, Galatasaray NEF ve Tofaş yer alacak.

Bu turda takımlar, her biri 4 kulüpten oluşan 4 gruba ayrılacak ve 25 Ocak ile 23 Mart tarihleri arasında iç ve dış saha maçları oynayacak. Her gruptaki ilk iki takım çeyrek finallere katılmaya hak kazanacak.

Son 16 Turu’nda gruplar şu şekilde oluştu:

I Grubu

MHP Riesen Ludwigsburg (Almanya)

Galatasaray NEF

JDA Dijon (Fransa)

Hapoel U-NET Holon (İsrail)

J Grubu

BAXI Manresa (İspanya)

Tofaş

Nutribullet Treviso (İtalya)

Darüşşafaka

K Grubu

Unicaja (İspanya)

U-BT Cluj-Napoca (Romanya)

Prometey (Ukrayna)

Filou Oostende (Belçika)

L Grubu

Falco Szombathely (Macaristan)

Rytas Vilnius (Litvanya)

Lenovo Tenerife (İspanya)

SIG Strasbourg (Fransa)

Öte yandan, BCL’in 6-8 Mayıs 2022’de oynanacak Dörtlü Finali’nin ev sahibi önümüzdeki günlerde açıklanacak. Çeyrek final ile Dörtlü Final gruplarını belirleyecek kura çekimi ise 25 Mart’ta yapılacak. Çeyrek finallerin maç programı kuradan sonra duyurulacak.