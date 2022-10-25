Basketbol Şampiyonlar Ligi: Pınar Karşıyaka: 83 - Reggio Emilia: 76
Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu’nun üçüncü maçında İtalya ekibi Reggio Emilia’yı 83-76 mağlup etti.
Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu’nun üçüncü maçında İtalya ekibi Reggio Emilia’yı 83-76 mağlup etti.
Salon: Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Martin Horozov xx, Michal Proc xx, Sergii Zashchuk xx
Pınar Karşıyaka: Jaylon Brown xx 5, Skyler Flatten x, Erick McCollum xxx 33, Efe Barış x, Berkan Durmaz x 2, Thomas Akyazılı x, Duşan Cantekin x, Mindaugas Kuzminskas x 4, Angel Delgado xx 14, Vittorio Brown xx 10, Mert Celep x, Kenan Sipahi xx 15
Başantrenör: Ufuk Sarıca
Reggio Emilia: Kassius Robertson xx 8, James Funderburk xx 6, Sacar Anim xx 7, Neta Reuvers xx 12, Mikael Hopkins xx 11, Alessandro Cipola x, Arturs Strautins x 3, Michele Vitali xx 9, Gabriele Stefani x, Andrea Ciciarini xx 8, Osvaldas Alisevicius xx 12, Mouhamet Diouf x
Başantrenör: Massimiliano Menetti
1.Periyot: 26-24 (Pınar Karşıyaka lehine)
Devre: 46-42 (Pınar Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 63-53 (Pınar Karşıyaka lehine)