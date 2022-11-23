Basketbol Şampiyonlar Ligi: Galatasaray Nef: 88 - Hapoel Holon: 75
Erkekler Basketbol Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Galatasaray Nef, İsrail temsilcisi Hapoel Atsmon Holon’u 88-75 mağlup etti.
Erkekler Basketbol Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Galatasaray Nef, İsrail temsilcisi Hapoel Atsmon Holon’u 88-75 mağlup etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Paulo Marques (Portekiz), Radomir Vojinovic (Karadağ)
Galatasaray Nef: Dee Bost xx 9, Sadık Emir Kabaca xx 17, Mahir Ağva x, Dylan Ennis xxx 24, Göksenin Köksal x 5, Tyrus McGee xx 8, Yunus Sonsırma x 1, Angelo Caloiaro xxx 18, Jehyve Floyd x, Hummer xx 6, Muhaymin Mustafa x
Başantrenör: Andreas Pistiolis
Hapoel Atsmon Holon: Regland xx 11, Johnson xx 12, Dalton x 3,Martin Jones xx 13, Erick Green xx 15, Bourdillon xx 11, Harel Dadon x, Niv Misgav xx 10
Başantrenör: Guy Goodes
1. Periyot: 17-18 (Hapoel Atsmon Holon lehine)
Devre: 45-39 (Galatasaray Nef lehine)
3. Periyot: 60-59 (Galatasaray Nef lehine)