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Basketbol Şampiyonlar Ligi: Bilbao: 80 - Bahçeşehir Koleji: 66
Basketbol Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Bilbao takımına 80-66 mağlup oldu.
Spor 18.10.2022, 23:57
Basketbol Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Bilbao takımına 80-66 mağlup oldu.
Salon: Bilbao Arena
Bilbao: Francis Alonso xx 9, Emir Sulejmanovic xx 8, Xavi Rabaseda x, Michale Kyser x 6, Jeff Withey x 5, Adam Smith xx 17, Denzel Andersson xx 12, Alex Reyes xx 12, Inigo Betolaza x, Ignacio Ros x
Başantrenör: Jaume Ponsarnau
Bahçeşehir Koleji: Kaset Shpeherd xx 7, Muhammed Baygül x 4, Vladimir Brodziansky x 4, Jamar Smith xx 12, Jerry Boutsiele xx 12, Kartal Özmızrak xx 8, Yiğit Arslan xx 15, Hadi Özdemir x 2, Oğuz Savaş x 2, Berkay Candan
Başantrenör: Erhan Ernak
1. Periyot: 19-9 (Bilbao lehine)
Devre: 36 - 21 (Bilbao lehine)
3. Periyot: 53-47 (Bilbao lehine)