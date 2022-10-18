banner596

banner547

Son Dakika

Basketbol Şampiyonlar Ligi: Bilbao: 80 - Bahçeşehir Koleji: 66

Basketbol Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Bilbao takımına 80-66 mağlup oldu.

Spor 18.10.2022, 23:57
Basketbol Şampiyonlar Ligi: Bilbao: 80 - Bahçeşehir Koleji: 66

Basketbol Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Bilbao takımına 80-66 mağlup oldu.

Salon: Bilbao Arena

Bilbao: Francis Alonso xx 9, Emir Sulejmanovic xx 8, Xavi Rabaseda x, Michale Kyser x 6, Jeff Withey x 5, Adam Smith xx 17, Denzel Andersson xx 12, Alex Reyes xx 12, Inigo Betolaza x, Ignacio Ros x

Başantrenör: Jaume Ponsarnau

Bahçeşehir Koleji: Kaset Shpeherd xx 7, Muhammed Baygül x 4, Vladimir Brodziansky x 4, Jamar Smith xx 12, Jerry Boutsiele xx 12, Kartal Özmızrak xx 8, Yiğit Arslan xx 15, Hadi Özdemir x 2, Oğuz Savaş x 2, Berkay Candan

Başantrenör: Erhan Ernak

1. Periyot: 19-9 (Bilbao lehine)

Devre: 36 - 21 (Bilbao lehine)

3. Periyot: 53-47 (Bilbao lehine)

Yorumlar (0)