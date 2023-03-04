Basketbol maçında sahaya pelüş oyuncak yağdı

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 23. hafta karşılaşmasında İzmit Belediyespor – Kırklareli Basketbol arasında oynanan maçın devre arasında spor salonunu dolduran yüzlerce İzmitli yanlarında getirdikleri pelüş oyuncakları sahaya attı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde İzmit Belediyespor, 11 ilde binlerce can kaybına neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle verilen aranın ardından Kırklareli Basketbol’u ağırladı. İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynan karşılaşma öncesinde İzmit Belediyesi ‘Haydi İzmit Maça, Oyuncaklar Sahaya’ destek kampanyası başlattı. Depremin ilk gününden itibaren deprem bölgesine destek olmak için üst üste yardım kampanyaları düzenleyen İzmit Belediyesi, taraftara ve halka çağrıda bulunarak maça depremzede çocuklar için pelüş oyuncak getirmelerini istedi. Karşılaşma öncesinde spor salonuna oyuncakları ve çocuklarıyla birlikte gelen sporseverler tribünleri doldurdu. Maçın devre arasında ise tüm oyuncakları depremden etkilenen çocuklara gönderilmek üzere sahaya attı.

Hürriyet: “İlk etapta bir yıl gerekiyor”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet devre arasında taraftara hitap ettiği konuşmasında, “Yaraların sarılması için ilk etapta 1 yıllık bir süreç gerekiyor. Burada bulunan depremzedelere tüm halkımızla birlikte gerçekten elimizden geldiği kadar destek veriyoruz ama orada hala yaşamını sürdürmeye çalışan binlerce insan var. Sağ kurtulan, yaralı kurtulan, herhangi bir bedensel yarası olmasa bile ruhu yaralı olan binlerce çocuğumuz, binlerce ailemiz var. O yüzden bütün Türkiye’ye sesleniyoruz; bu yardımlar, dayanışma devam etmeli. Oradaki yaraları hızlıca sarmak zorundayız. Bütün milletimize geçmiş olsun. Herkesin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.