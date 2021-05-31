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Basketbol Gençler Ligi’nde şampiyon Fenerbahçe

Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi finalinde Fenerbahçe, Tofaş’ı uzatma periyodunda 81-80 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Spor 31.05.2021, 21:37
Basketbol Gençler Ligi’nde şampiyon Fenerbahçe

Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi finalinde Fenerbahçe, Tofaş’ı uzatma periyodunda 81-80 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe Beko, Basketbol Gençler Ligi final maçında Tofaş ile karşılaştı. Normal süresi 70-70 eşitlikle tamamlanan mücadeleyi uzatma periyodunda Baran Aslan’ın son saniye basketiyle 81-80 kazanan sarı-lacivertliler, 12’de 12 yaparak namağlup şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe’ye şampiyonluk kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ve İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu takdim etti.
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