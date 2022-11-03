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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatay BŞB: 93 - Beroe: 73
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Bulgaristan’ın Beroe takımını 93-73 mağlup etti.
Spor 03.11.2022, 20:40
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Bulgaristan’ın Beroe takımını 93-73 mağlup etti.
Salon: Hatay Merkez
Hakemler: Blaz Zupancic xx (Sloveyna), Vladimir Jevtovic xx (Sırbistan), Alin Faur xx (Romanya)
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Eda Şahin x, Büşra Akbaş xx 9, Ayşe Cora xxx 18, Büşra Akgün x, Şelale Kepenc x 3, Epiphanny Prince xx 13, Tuğçe Canıtez x 1, Gizem Başaran Turan x 2, Alexis Prince xxx 24, Gatling xxx 23
Beroe: Dineva xx 15, Kocheva xx 16, Sharenkapova x 1, Dimitrova x 6, Rosten xx 10, Stoyanovska, Natskina x 6, Ivanova xx 19
1. Periyot: 18-25 (Hatayspor lehine)
Devre: 42-43 (Hatayspor lehine)
3. Periyot: 71-54 (Hatayspor lehine)