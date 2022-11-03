banner596

Son Dakika

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatay BŞB: 93 - Beroe: 73

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Bulgaristan’ın Beroe takımını 93-73 mağlup etti.

Spor 03.11.2022, 20:40
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatay BŞB: 93 - Beroe: 73

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Bulgaristan’ın Beroe takımını 93-73 mağlup etti.

Salon: Hatay Merkez

Hakemler: Blaz Zupancic xx (Sloveyna), Vladimir Jevtovic xx (Sırbistan), Alin Faur xx (Romanya)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Eda Şahin x, Büşra Akbaş xx 9, Ayşe Cora xxx 18, Büşra Akgün x, Şelale Kepenc x 3, Epiphanny Prince xx 13, Tuğçe Canıtez x 1, Gizem Başaran Turan x 2, Alexis Prince xxx 24, Gatling xxx 23

Beroe: Dineva xx 15, Kocheva xx 16, Sharenkapova x 1, Dimitrova x 6, Rosten xx 10, Stoyanovska, Natskina x 6, Ivanova xx 19

1. Periyot: 18-25 (Hatayspor lehine)

Devre: 42-43 (Hatayspor lehine)

3. Periyot: 71-54 (Hatayspor lehine)

Yorumlar (0)