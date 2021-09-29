Başkentte kaykay severler pistte yeteneklerini sergiledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı biten kaykay pisti kaykayseverlerin akınına uğradı. Yeni pistin tadını çıkartan kaykaycılar, dikkatle hünerlerini gösterdi.

Ankara’nın Çankaya ilçesi Çukurambar mahallesinde bulunan, grafitilerle görsellik katılmış kaykay pisti kapılarını kaykayseverlere açtı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda açılışı yapılan uluslararası standartlardaki ilk betonarme kaykay parkı “Yeni pistimizde Ankara’nın kayan yıldızlarından biri sen ol. Sokaklar piste. Senin dünyan Ankara” mottosuyla yapımı tamamlandı. Kaykay pistinde hünerlerini sergileyen kaykaycıların yanı sıra patenciler de kendi gösteri ekipmanlarını getirerek piste renk kattı.

“Yorgunluğumuzu atacağımız bir çim alan da var”

6 senedir paten sporu ile aralıksız uğraştığını belirten Kaan Deniz, "Büyükşeghir Belediyesi’nin yapmış olduğu kaykay parkına geldik. Gayet beğendim, rampalar hareketlere uygun tasarlanmış, buradaki dekoratifler, resimler ve parkın alanı gençlere uygun şekilde düşünülmüş. Alanda paten ve kaykay sürdükten sonra yorgunluğumuzu atacağımız, uzanacağımız çimler de var. Daha öncesinde sokaklarda kayıyorduk. Piste ulaşım imkanımız yoktu. Sonradan aynı semtte bir kaykay parkı daha açıldı ve buranın açılışını görüp bu parka geldik” diye konuştu.

Oğlunu kaykay parkına getiren ve tatile gitmeden önce o şehirdeki kaykay pistlerini araştırdıklarını aktaran Hüdayi Ercoşkun, “Ankara’daki ilk kaykay parklarından birisi bu park. Kaykay sürmek için uzak ilçelere gidiyorduk. Evimizin yakınında da bu hizmeti taşımışlar. Bu sporu çocuklar birbirinden değil de eğitimli insanlardan bu sporu öğrenir. Oğlum kaykay kayarken burkulma ve darbelerin yanı sıra bir kere de kolunu kırdı. Yaklaşık iki yıldan fazla bir süredir kaykayla uğraşıyor. Tatile gitmeden önce o şehirde kaykay parkı var mı diye araştırıyoruz” ifadelerine yer verdi.