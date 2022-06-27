Başkentte 20 yılın ardından maviliklere kürekler çekildi

Başkent, Mogan Gölü’nde 3 gün süren ‘Gençler Türkiye Kupası’ ve ‘Deniz Küreği Türkiye Kupası Yarışları’na ev sahipliği yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 20 yıl sonra Mogan Gölü’nde gerçekleştirilen ‘Gençler Türkiye Kupası’ ve ‘Deniz Küreği Türkiye Kupası Yarışları’na ev sahipliği yaptı. Türkiye Kürek Federasyonu iş birliğiyle çeyrek asır sonra ilk kez düzenlenen kürek yarışları için Türkiye’nin dört bir yanından sporcular Ankara’da buluştu.

ABB Spor ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı, Mogan Gölü’nde geçekleştirilen kürek yarışlarına lojistik destek sağlarken, Ankara İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma Ekipleri de kaza ihtimallerine karşı hem sahada hem de gölde sporculara eşlik etti.

Mogan Gölü’nde sporcuları yalnız bırakmayarak yarışları izleyen ve başarı dileklerini ileten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Galatasaray ve Fenerbahçe Kürek Takımı arasında yapılan müsabakada birinci olan Fenerbahçe Kürek Takımı’na madalyalarını ise ABB Başkanı Mansur Yavaş verdi.

33 kulüp ve 750 sporcu katıldı

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Gençler Türkiye Kupası ile Deniz Küreği Türkiye Kupası’nın eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği yarışlarda Ankara, çeyrek asır sonra ilk kez kürek yarışlarına tanıklık etti.

23 yaş altı 33 kulüpten 750 sporcunun kıyasıya yarıştığı kürek müsabakasında bin ve 2 bin metrelik parkurlarda düzenlenen yarışların Gençler Türkiye Kupası ayağında Kadınlar ve Erkekler klasmanında genç, yıldız ve küçük takım sporcuları Tek Çifte, İki Tek, İki Çifte, Dört Tek, Dört Çifte ve Sekiz Çifte kategorilerinde yarıştı.