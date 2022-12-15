Başkent Rabat’ta sevinç ve hüzün bir arada

2022 FIFA Dünya Kupası’nın yarı final maçında Fransa’ya 2-0 mağlup olan Fas Milli Takımı final biletini alamadı. Büyük bir heyecan ve umutla yarı final maçını izleyen Faslılar hüzün ve sevinci bir arada yaşadı.

Katar’da Al Bayt Stadı’nda oynanan karşılaşmada Fransa’ya finali getiren golleri 5. dakikada Theo Hernandez ve 79. dakikada Kolo Muani attı. Fransa-Fas karşılaşmasının başlamasıyla tüm Fas’ta olduğu gibi Başkent Rabat’ta da hayat durma noktasına geldi. Maç yayını olan bütün mekanlar saatler öncesinden doldu.

Büyük bir heyecanla ekran başına geçen Faslı futbolseverler ilk dakikalarda gelen gol ile birlikte moral bozukluğu yaşadı. Devam eden dakikalarda büyük bir dikkatle karşılaşmayı takip eden Faslılar bir türlü bekledikleri golü bulamadı. 79. dakikada gelen ikinci gol final umutlarını azaltırken Faslıların beklentisi bir golle yarı finale veda etmekti.

Son düdükle birlikte büyük bir üzüntü yaşayan Faslılar daha sonra sokağa çıkarak milli takımlarının yarı final oynama başarısını kutladı.

Daha önce galibiyet sonrası yaşanan coşkulu kutlamaların yerine daha sönük kutlamalar vardı.

Başkent Rabat’ta kutlamaların adresi olan 5. Muhammed Caddesi ve Gar Meydanı’nda buluşan Faslılar tezahüratlar ve yakılan meşalelerle elde edilen başarıyı kutladı. Küçük konvoylar oluşturan araçlar da klaksonlarla kutlamalara destek verdi.

Bazı futbolseverler gözyaşlarını tutamazken, çoğunluk yarı final başarısına sevinmeyi tercih etti. Yer yer sağanak yağmurun olduğu gecede kutlamalar devam etti.

Ülkesine yarı final coşkusu yaşatan Atlas Aslanları, cumartesi günü Hırvatistan ile üçüncülük maçına çıkacak. Fas’ta Dünya Kupası coşkusu üçüncülük maçı ile devam edecek.