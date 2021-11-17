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Başkent Millet Bahçesi kaykay sporcularının buluşma merkezi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Ekim'de açılışını yaptığı Başkent Millet Bahçesi'nde yer alan bin 320 metrekarelik olimpik standartlardaki kaykay pisti sporcuların buluşma merkezi oldu.

Spor 17.11.2021, 13:05
Başkent Millet Bahçesi kaykay sporcularının buluşma merkezi oldu

ANKARA(AA) - Kaykay Milli Takımı Antrenörü Semii Murat Yiğit, AA muhabirine açıklamada, parkta yer alan kaykay pistinin Ankara'da çok önemli bir eksiği giderdiğini söyledi. Yiğit, pistin kaykay meraklısı gençler ile milli takım hazırlıkları yapacak sporcuları çok mutlu ettiğini belirterek, "Ben doğma büyüme Ankaralıyım. Daha öncede yapılan kaykay pistleri vardı ama doğru standartlarda ve olimpik düzeyde değildi. Bu ilk oldu." dedi.

2018 yılından beri milli takım antrenörü olarak çalıştığını anlatan Yiğit, "Kaykay branşına olan ilgi dünyada çok yaygın. Bu ilgi Türkiye'de de son dönem artmaya başladı. Son 2 yıldır özellikle revaçta. Sayı olarak bir iken on olduk diyebilirim. Görsel medyanın ilgisi ve özellikle TRT'de bununla ilgili yarışların yayımlanması bu spora olan ilgiyi daha da arttırdı." diye konuştu.

Yiğit, kaykay sporu doğası gereği sert bir spor olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu spor düşmenin sık olduğu, içinde dayanıklılık ve mücadelenin beraber olduğu bir branş. Haliyle bu sporu seçenler bu alana yatkın olan çocuklar. En büyük eksikliğimiz korunma ekipmanımız. Çok fazla düşme ve kalkma olduğu için güvenlik birinci önceliğimiz. Ailelerimizi bu hususta bilgilendiriyoruz. Başarı için tesisleşme ve eğitim önemli. Çocukları geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Artık sokaklarda çocukların elinde kaykay görebiliyoruz. Bu durum pistlerin açılması sayesinde oldu. Bu parkta imzası olan herkese çok teşekkür ediyorum."

"Bu tesis bu branşa ilgi duyan tüm arkadaşlarımıza çok faydalı oldu"

Milli kaykaycı Kerem Oral ise Başkent Millet Bahçesi'ndeki pist sayesinde artık daha sık antrenman yaptığını söyledi.

19 yaşındaki milli sporcu kaykaya olan ilginin Türkiye'de her geçen gün arttığına dikkati çekerek, "Bu tesis bizlere ve bu branşa ilgi duyan bütün sporcu arkadaşlarımıza çok faydalı oldu. Ben arkadaşım sayesinde 11 yaşındayken kaykaya başlamıştım. Sokaklarda çalıştım hep. O zamanlar bu kadar pist yoktu. Bu pist yeni yeteneklerin keşfedilmesine yardımcı olacaktır." diye konuştu.

Türkiye'yi daha önce Brezilya'da temsil ettiğini hatırlatan Kerem, "Kaykay yaparken ki hız ve adrenalin hissi beni çok mutlu ediyor. Büyük heyecan duyuyorum. En büyük hedefim uluslararası organizasyonlarda derece yaparak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı.

"Ankara'da daha önce bu büyüklükte bir kaykay pisti görmemiştim"

Kaykay sporcularından Mert Cem Erbayraktar da pistte yapacağı antrenmanla Kaykay Milli Takımı'na girmeyi hedeflediğini söyledi.

23 yaşındaki Mert Cem, 2013 senesinden beri kaykay sporu ile uğraştığını belirterek, "Ankara'da daha önce bu büyüklükte bir kaykay pisti görmemiştim. Burada arkadaşlarımızla bir araya gelip çalışıyoruz. Kendimiz geliştirmek için artık bir pistimiz var. O açıdan çok mutluyuz." diye konuştu.

Kaykay sporcularından 25 yaşındaki Ege İnanç ise pist sayesinde güzel vakit geçirdiğini aktararak, "Ben daha çok hobi olarak yapıyorum. Bizleri de düşünerek böylesi bir pist yapan yetkililere teşekkür ediyorum. Umarım bu pistler daha çok yaygınlaşır." değerlendirmesinde bulundu.

#spor
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