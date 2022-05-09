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Başkent May Fest’22 Spor Festivali’ne ev sahipliği yaptı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), BelPa AŞ ve Decathlon iş birliği ile Gazi Park’ta “May Fest’22”ye ev sahipliği yaptı. ‘Spor yapmayan kalmasın’ sloganıyla Türkiye’de ilk kez Ankara’da düzenlenen spor festivalinde, 7’den 70’e tüm Başkentliler farklı spor dallarını deneyerek eğlenceli bir gün geçirdi.

Spor 09.05.2022, 11:07
Başkent May Fest’22 Spor Festivali’ne ev sahipliği yaptı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), BelPa AŞ ve Decathlon iş birliği ile Gazi Park’ta “May Fest’22”ye ev sahipliği yaptı. ‘Spor yapmayan kalmasın’ sloganıyla Türkiye’de ilk kez Ankara’da düzenlenen spor festivalinde, 7’den 70’e tüm Başkentliler farklı spor dallarını deneyerek eğlenceli bir gün geçirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sağlıklı nesiller hedefiyle Başkentlileri spora teşvik etmek amacıyla spor faaliyetleri düzenlemeye devam ediyor. ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, BelPa AŞ ve Decathlon iş birliği ile Gazi Park’ta düzenlenen May Fest’22’ye Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

Başkent’te spor yapmayan kalmasın

Türkiye genelinde spor tutkusunu yaymak için bu yıl ilki Ankara’da düzenlenen spor festivali “May Fest’22”ye ev sahipliği yapan ABB, Başkentlilerin kullanımına yeniden kazandırılan Gazi Park’ta hem sporseverleri hem de profesyonel sporcuları bir araya getirdi.

Yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade eden ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç, “Mansur Yavaş Başkanımızın da söylediği gibi ‘spor yapmayan kalmasın’ sloganıyla beraber spor festivalini gerçekleştiriyoruz. Burada ABB olarak paydaşlarımızla iş birliği yaptık. Belediyemizin spor kulüpleri de buradaki yerini aldı. Amacımız gençlerimiz ve çocuklarımızın bir nebze olsun spor yapmalarına katkı sağlamak” dedi.

Mayıs ayında ‘spor yapmayan kalmasın’ sloganıyla Gazi Park’ta ücretsiz olarak düzenlenen festivalde; futboldan basketbola, voleyboldan tenise, patenden kaykaya, kampçılıktan bisiklete, pilatesten yogaya, tırmanıştan okçuluğa kadar farklı sporlar için özel alanlar kuruldu.

Başkentliler 15 farklı spor dalını spor antrenörleri eşliğinde deneyimleme imkanı bulurken, yarışmalar ve turnuvalarla da birbirinden eğlenceli ve heyecan dolu anlar yaşandı. Spor ve beslenme üzerine söyleşilerin de gerçekleştiği festivalde ücretsiz bisiklet bakım hizmeti de verildi.

Spora ve sporcuya destek devam edecek

ASKİ Spor Kulübü ile FOMGET Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının seyircilerin sorularını yanıtladığı festival ile spora ve sporcuya destek olmaya devam edeceklerini belirten BelPa AŞ Genel Müdürü Ramazan Değerli ise şöyle konuştu:

“2022 yılına festivallerle başladık. Ocak ve şubat ayı içerisinde önce kış festivali düzenledik. Bugün de paydaşlarımızla iş birliği içinde bir spor festivali düzenliyoruz. Sabahın erken saatlerinden itibaren birçok gencimiz katılım sağladı. Ankara’da spor yapmayan kalmasın diyoruz. ABB Başkanımız Mansur Yavaş’ın da dediği gibi 7’den 70’e herkesi spor yapmaya davet ediyoruz.”

Festivalde frizbi, gol atma, yavaş bisiklet sürme, çember çevirme ve çadır açma-kapama yarışması ile tırmanış duvarı etkinliği, tenis dersi, masa tenisi turnuvası, ok atma dersi, trambolinde zıplama, pilates, kick boks, karate, hip-hop, ritim grubu, kaykay gösterisi, zumba, fitness gibi çeşitli spor branşlarına ait aktiviteler de düzenlendi.

Antrenman bilimleri ve sporcu sağlığı üzerine uzmanlarla söyleşilerin ve seminerlerin gerçekleştirildiği festivalde sağlıklı yeme-içmenin püf noktaları da anlatılırken, çocuklara özel etkinlik atölyeleri kuruldu.

Başkentliler spora doydu

EGO Spor Kulübü Başkanı Taner Özgün de sporla dolu bir etkinlikte kulüp sporcularıyla yer almaktan gurur duyduğunu belirterek, “Sporcularımız ve velilerimizle etkinlikte yer aldık. Sporu seven ve sevdiren bir başkanımız var. Bisiklet yolları gibi her türlü sportif faaliyetin tamamıyla içinde olan bir başkanımız var. Ben sporcularım adına çok teşekkür ediyorum. Kendisi Mansur Yavaş belediyeciliği ile neler yapılabileceğini gösterdi” değerlendirmesinde bulundu.

Yeşillikler içinde Gazi Park’ta gerçekleştirilen spor festivali sayesinde hem keyifli bir gün geçirdiklerini hem de spor yapma imkanı bulduklarını söyleyen Mustafa Aydoğan, “Çocuklarımla böyle güzel bir etkinliği görünce kaçırmak istemedik. Mansur Başkanımız spor etkinliklerini çok güzel organize ediyor. Şu an çoluk çocuk eğleniyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ederiz iyi ki var” diye konuştu.

Etkinliğe katılan Tuğba Karakoparan ise, “Gazi Park’a ilk defa bu etkinlik sayesinde geldim. Çocuklar ve gençler için açılmış olması çok güzel. Etkinlikler de eğlenceli ve güzel. Faydalanmaya çalıştık. Pazar gününü bu şekilde değerlendirmek çok hoşumuza gitti” ifadelerini kullandı.

Yarışmalara katılanların sürpriz ödüller kazandığı festival, ABB Kent Orkestrası’nın verdiği konserle sona erdi. Çimlerin üzerinde nostaljik şarkılara eşlik eden Başkentliler aileleriyle keyifli bir pazar günü geçirdi.

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