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‘Başkent Kupası’ heyecanını Ankaragücü ve Sivasspor yaşatacak
TÜRKİYE SPOR YAZARLARI DERNEĞİ (TSYD) ANKARA İLE SİVAS ŞUBESİ’NİN ORTAKLAŞA GERÇEKLEŞTİRECEĞİ, ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞUNUN 97. YILI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ANKARAGÜCÜ İLE SİVASSPOR ‘BAŞKENT KUPASI’ MAÇINDA KARŞI KARŞIYA GELECEK.
Spor 07.10.2020, 11:48
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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara ile Sivas Şubesi’nin ortaklaşa gerçekleştireceği, Ankara’nın başkent oluşunun 97. yılı etkinlikleri kapsamında Ankaragücü ile Sivasspor ‘Başkent Kupası’ maçında karşı karşıya gelecek.
MKE Ankaragücü ile DG Sivasspor arasında sezon başında yapılması planlanan ancak stat bakımı nedeniyle ertelenen ‘Başkent Kupası’ müsabakası bu hafta sonu oynanacak. 10 Ekim Cumartesi günü Eryaman Stadı’nda oynanacak olan müsabaka saat 16.00’da başlayacak. Müsabakayı Burak Olcar, Tuğba Üçüncü, Mustafa Tosun ve Harun Tekin yönetecek.
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