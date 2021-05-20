Başkanlığa adaylığını koyacak Abdurrahim Albayrak'ın listesi ortaya çıktı

İptal kararı üzerine biraz daha istişare süresi bulan Albayrak en büyük hayallerinden biri olan Galatasaray Başkanlığı konusunda resmi adımı da kısa süre içerisinde atacak. Ajansspor'un haberine göre; Albayrak'ın seçim listesi belli oldu.

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Galatasaray'da başkan adaylığını açıklamaya hazırlanan Abdurrahim Albayrak'ın listesinde maddi gücüyle bilinen en az iki isim olacak. Diğer taraftan mevcut yöneticilerden Dorukhan Acar, Oytun Özer gibi gençlerin yanı sıra Okan Böke, Yusuf Günay'ın da Albayrak'la yürüyeceği belirtiliyor.

KANÇAL'DAN ONAY YOK

Galatasaray başkan yardımcılarından Kaan Kançal'ın ise şu an böyle bir listede olmaya onay vermediği gelen bilgiler arasında.

ESKİ BAŞKANLARLA TEMASA GEÇTİ

Olağan seçim öncesi nisan ayında liste kurma çalışmalarına başlayan Abdurrahim Albayrak öncelikle eski başkanlarla temasa geçmişti. Dursun Özbek, Adnan Polat gibi isimlerle temasa geçen Albayrak, yine eski yöneticilerle istişare yapmış ve olağan seçimin başvuru tarihi olan 7 Mayıs'a kadar beklediği ortam ve tabloyu oluşturamamıştı.