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Başkanlar, GSYİAD iftarında buluştu

Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD), İstanbul’da bir otelde üyelerinde iftar yemeği verdi. Yemeğe Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Galatasaray eski Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu katıldı.

Spor 14.04.2022, 22:25
Başkanlar, GSYİAD iftarında buluştu

Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD), İstanbul’da bir otelde üyelerinde iftar yemeği verdi. Yemeğe Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Galatasaray eski Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu katıldı.

Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD), İstanbul’da bir otelde üyelerinde iftar yemeği verdi. Yemeğe Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Galatasaray Divan Başkanı Aykut Alp Derkan, Galatasaray eski Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu ile dernek üyeleri katıldı.

GSYİAD’ın 21. yılını kutladıklarını ifade eden GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, "Seçilen başkanımızın, yönetimimizin dün olduğu gibi, bugün olduğu gibi, yarın da en büyük destekçisi olacağız. Bu bizim en büyük görevimiz olacak. Birlik olalım, birlik içinde mücadele edelim. Yaşasın Galatasaray" dedi.

Burak Elmas: "Başkanımız kim olursa olsun eleştirmek yerine yanlarında olmayı bir görev edinmenizi rica ediyorum"

Galatasaray’ın çok zor bir dönemden geçtiğini hatırlatan Burak Elmas, "Bu zor dönemi ancak önemin zorluğunu ve problemlerin büyüklüğünü anlayarak aşarız. Son dönemlerde 15-20 sene diyebiliriz, Galatasaray’ın geleceğini düşünmek yerine, Galatasaray’ın getirdiği gücü paylaşma mücadelesi maalesef Galatasaray’ı sürdürülebilir başarısına büyük bir darbe vurmuştur. Geldiğimiz noktada bütün Galatasaraylıların bireysel olarak çok büyük sorumluluğu var. Galatasaray’ı paylaşma mücadelesini bir kenara bırakıp, Galatasaray’ın geleceğini kurtarma ve sürdürülebilir bir Galatasaray geleceğine hep birlikte yaşama mücadelesi vermemiz lazım. Maalesef bir alışkanlık var. Eskiler hep söylerlerdi, ‘Galatasaray’a bir şey olmaz’. Hayır olur. Bu Galatasaray değerlerinin, bizleri Galatasaray yapan değerlerin ne kadar yıprandığını düşünürseniz, bunun üzerine uzun zamandır yaptığımız paylaşım kavgalarının Galatasaray’a ne maliyeti olacağını düşünmeden, maddi olarak da ciddi Galatasaray’ın dönülmez bir yola soktuğumuzu da düşünürseniz, manevi özgürlüğümüzü kaybettiğimizi, manevi özgürlüğünü kaybedenin de kendi değerlerini korumanın çok zor olduğu gerçeğini göreceksiniz. Bizler genel kurulumuzun vermiş olduğu karar saygı duyarak Galatasaray’ın iradesi doğrultusunda bir seçim ilan ettik. Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, ekipleri ile beraber taşın altında ellerini koydular. Biz Galatasaraylı olarak bu süreci onlar geldiği andan itibaren hemen içine girebilecekleri, Galatasaray’ın bekleyemeye lüksü olmayan sorunları ile hemen ilgilenebilecekleri şekilde göreve gelmeleri için onlara istedikleri her türlü bilgiyi vermeye, Galatasaray’ın tüm kanallarını, Galatasaray demokrasisinin olması gerektiği gibi kullanmalarına, kendilerini anlatabilmelerine, Galatasaraylıları da kendilerini izleyebilme olanak sağlayacak şekilde şeffaf bir şekilde açıyoruz. Bunu da Galatasaray’a son önemli hizmet olarak görüyoruz. Adaylar ve ekiplerine seçimde sonsuz başarılar diliyorum. Başkanımız kim olursa olsun seçildikten sonra Galatasaray konularını onları eleştirmek, çalıştırmamak değil, onları çalışmaya teşvik etmek, ihtiyaçları olduğu zaman da eleştirmek yerine yanlarında olmayı bir görev edinmenizi eski bir başkan olacak olan arkadaş, kardeşiniz olarak rica ediyorum" diye konuştu.

Dursun Özbek: "2016’da kurulan hayalin peşini bırakmayan"

Dursun Özbek ise, global krizden tüm dünya gibi Galatasaray’ın etkilendiğini ifade ederek, "Kriz Galatasaray’da sadece finansal değil. Kriz her yerimizde var. Fakat bunu aşacağız. 2016 yılında hepimizin bir hayali vardı. Başkanlığım dönemimde, yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte, Galatasaray Spor Kulübü’nün tüm camiasına bir hayalimizi anlattım ve destek aldım. Galatasaray’da yönetimde bulunduğum sürece hayalim, Galatasaray’ın mali bağımsızlığını kazandırmak, finansal yapısını en iyi şekle getirmek. Hayalim buydu. Hayalimi gerçekleştirmek için her kademeden destek aldık. Önce genel kuruldan, sonra taraftardan, sonra Sayın Cumhurbaşkanımızdan, devletimizin tüm kademelerinden destek aldık. Görevimizin sonuna kadar bu hayalimizin peşinde koştuk ve elimizden gelen her şeyi yaptık. Aradan tam 6 yıl geçti. Bu 6 yılın çok iyi geçtiğini söyleyemem. Bugün tüm konuşmacılar şu konuda birlik; finansal yapı bozuk olunca ne sportif yapı geliyor, ne huzur geliyor. Bu yüzden benim arkadaşlarımla kurduğum hayal peşinde koşan Burak Elmas’a çok teşekkür ediyorum. İki tane başkan adayımız var, ikisi de birbirinden değerli. Kendilerine bu görevi daha önce üstlenmiş birisi olarak şunu söylüyorum: Sevgili Metin, Sevgili Eşref 2016’da kurulan hayalin peşini bırakmayan. Galatasaray’ın mali bağımsızlığını kazanması için bu gerekli. Bu hayaller Galatasaray’ın geleceğidir" şeklinde konuştu.

19 sene önce GSYİAD’a girdiğini söyleyen Metin Öztürk, "Yaklaşık 45 yıldır da kulüp üyesiyim. Çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Biz iç huzurumuzu bulduğumuz takdirde bunun altından kesinlikle kalkacağımıza eminim. GSYİAD başkanlığı yapma onurunu yaşadım. Yaşasın Galatasaray, yaşasın GSYİAD diyorum" ifadelerini kullandı.

Eşref Hamamcıoğlu ise, yemeğin güzel bir fırsat olduğunu ifade ederek, "Ramazan ayı barış ayıdır. Galatasaray’ın da şu an barışa ihtiyacı olduğu zaman. Nedense biz bütün fikir ayrılıklarına rağmen eskiden ayrı düşmezdik. Fikir ayrılıklarımızı aynı potada yoğurup, bir enerjiye çevirerek Galatasaray’ın faydasına sunmayı becerirdik. Şimdi fikir ayrılıklarına rağmen gene de her şeyimizi kaybetmiş sayılmayız. Bu bir başlangıç olmalıdır. 30 Nisan’da iki aday olarak yarışa gireceğiz. Metin Öztürk ve değerli arkadaşlarıyla yarışacağız" açıklamasında bulundu.

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