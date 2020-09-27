banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
İstanbul’da palamut bayramı
İstanbul’da palamut bayramı
Dünya genelinde Covid-19'a bağlı ölümler 1 milyonu aştı
Dünya genelinde Covid-19'a bağlı ölümler 1 milyonu aştı
“Ermenistan askerleri zırhlı araçları bırakarak kaçtı”
“Ermenistan askerleri zırhlı araçları bırakarak kaçtı”
Tarihe geçen Fenerbahçe - Galatasaray derbileri
Tarihe geçen Fenerbahçe - Galatasaray derbileri

Başkanlar derbiyi beraber izliyor

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR, GALATASARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ VE FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ, DERBİYİ BERABER İZLİYOR.

Spor 27.09.2020, 19:06
2
Başkanlar derbiyi beraber izliyor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derbiyi beraber izliyor.

Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya gelirken, başkanlar da mücadeleyi protokol tribününden takip etti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derbiyi beraber izliyor. TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı da izleyenlerin arasında yer aldı.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
23°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 27 Eylül 2020
İmsak 05:25
Güneş 06:50
Öğle 13:00
İkindi 16:21
Akşam 19:01
Yatsı 20:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Hatayspor 3 7
5. Erzurumspor 3 6
6. Göztepe 3 5
7. Fenerbahçe 3 5
8. Konyaspor 2 4
9. Antalyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Denizlispor 2 1
20. Malatyaspor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Ankara Keçiörengücü 3 7
3. İstanbulspor 3 6
4. Samsunspor 3 5
5. Adanaspor 3 5
6. Altay 3 4
7. Akhisar Bld.Spor 3 4
8. Bandırmaspor 3 4
9. Giresunspor 3 4
10. Tuzlaspor 2 4
11. Balıkesirspor 3 3
12. Bursaspor 3 3
13. Altınordu 2 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 2 1
17. Eskişehirspor 3 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Everton 3 9
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 3 6
6. Leeds United 3 6
7. Tottenham 3 4
8. Chelsea 3 4
9. Newcastle 3 4
10. Aston Villa 1 3
11. Brighton 3 3
12. Wolverhampton 2 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. West Bromwich 3 1
17. Burnley 2 0
18. West Ham 2 0
19. Fulham 2 0
20. Sheffield United 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Villarreal 2 4
8. Getafe 2 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Sevilla 1 3
11. Levante 2 3
12. Osasuna 3 3
13. Athletic Bilbao 2 3
14. Cádiz 3 3
15. Huesca 3 2
16. Real Valladolid 3 2
17. Eibar 3 1
18. Deportivo Alaves 3 1
19. Barcelona 0 0
20. Elche 1 0