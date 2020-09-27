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Başkanlar derbiyi beraber izliyor
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR, GALATASARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ VE FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ, DERBİYİ BERABER İZLİYOR.
Spor 27.09.2020, 19:06
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derbiyi beraber izliyor.
Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya gelirken, başkanlar da mücadeleyi protokol tribününden takip etti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derbiyi beraber izliyor. TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı da izleyenlerin arasında yer aldı.
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