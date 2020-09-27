Başkanlar derbiyi beraber izliyor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derbiyi beraber izliyor.

Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya gelirken, başkanlar da mücadeleyi protokol tribününden takip etti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derbiyi beraber izliyor. TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı da izleyenlerin arasında yer aldı.