Başkan Uz: “Bir galibiyet aldığımız takdirde rüzgarın lehimize döneceğini biliyoruz”

Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında Pendikspor’u konuk edecek olan Denizlispor, hazırlıklarını günde tek idmanla sürdürüyor. Ligde ilk galibiyetini taraftarlarının önünde almak isteyen yeşil-siyahlı ekipte, yönetim kurulu bilet fiyatlarında indirime giderken, Başkan Mehmet Uz taraftarlara çağrıda bulundu. Lige iyi bir başlangıç yapamadıklarını ifade eden Uz, “Transfer yasağımız olması sebebiyle kadromuza takviye yapamadık. Bazı oyuncularla da yollarımız ayrıldı. Yaşadığımız sakatlıklar sebebiyle bir türlü ideal kadromuza kavuşamadık” dedi.

“Taraftarlarımızın da desteğiyle şanssızlığımızı kırmak istiyoruz”

Şu an hedefledikleri puanın gerisinde olduklarını ancak ligin uzun bir maraton olduğunu belirten A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, “Bir galibiyet aldığımız takdirde rüzgarın lehimize döneceğini biliyoruz. Pazar günü Pendikspor ile kendi evimizde oynayacağımız maçı dönüm noktası olarak görüyoruz. Sakat ve cezalı oyuncularımız var. Buna rağmen galibiyet için mücadele edeceğiz. Bu maç öncesi yönetim kurulu olarak bilet fiyatlarında indirime gittik. Taraftarlarımız her zaman bizim en büyük gücümüz olmuştur. Bu maçta da tribünleri doldurarak takımımıza 90 dakika destek vermelerini istiyoruz. Zor günler geçiriyoruz ancak bu zorlukları yine birlikte aşmaktan başka çaremiz yok. Taraftarlarımızın da desteğiyle şanssızlığımızı kırmak istiyoruz. İnşallah başaracağız” ifadelerini kullandı.