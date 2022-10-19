Başkan Topaloğlu: "Kemer, spor turizminde önemli yere geldi"

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer’in spor turizminde çok önemli bir yere geldiğini belirterek, "32 ülkeden 350 sporcuyu Kemer’de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi.

Kemer Belediyesi’nin destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından bu yıl 13’ncüsü düzenlenen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları başladı. Yarışmaya 32 ülkeden 350 sporcu katılıyor. Sporcular yarışların ilk gününde, Çamyuva Mahallesi’nde sahil kısmında hazırlanan plaj etabında gaza bastı. Plaj etabını, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül ve protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş izledi.

Sporcular, sahilde hazırlanan parkurda kayaların, lastiklerin ve kum tepelerinin üzerinden geçti. Yarışmayı çok sayıda yerli ve yabancı turist büyük bir coşku ile takip ederken zorlu etaplarda yarışmacılara alkışlarıyla eşlik ettiler. Dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele eden sporcular zaman zaman zor anlar yaşadı.

"Kemer spor organizasyonlarıyla da ön planda"

Belediye Başkanı Topaloğlu, yarışın startı öncesi yaptığı konuşmada, yarışların Kemer ve ülke tanıtımına büyük bir katkı sağladığını söyledi. Organizasyona Kemer Belediyesi olarak büyük destek verdiklerini altını çizen Başkan Topaloğlu, “Kemer spor turizminde son derece önemli bir yere geldi. 32 ülkeden 350 sporcuyu Kemer’de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Akdeniz’in Batı Toros Dağları ile buluştuğu bir konumda yer alan Kemer’deki bu yarışlar dünya tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor” dedi.

Başkan Topaloğlu, Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışlarının Kemer için çok önemli olduğunun altını çizerek, "Kemer’in yalnızca deniz kum ve güneşten ibaret olmadığını da vurgulamak ve herkese göstermek istiyoruz. Kemer spor organizasyonları ile de ön plana çıkmaya devam ediyor. Daha önce de birçok ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Spor turizmini daha da geliştirmek adına çalışmalarımızı da sürdürüyoruz” dedi.

Yarışlar yarın orman etabıyla devam edecek.