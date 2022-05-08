Başkan Servet Yardımcı ve Kuntz, Sesi Görenler Milli Takımı ile bir araya geldi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Servet Yardımcı ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, TFF’nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Görme Engelliler (Sesi Görenler) Futbol Milli Takımı ile Riva’da buluştu.

İtalya’da önümüzdeki ay yapılacak Avrupa Şampiyonası finalleri hazırlıkları kapsamında, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde kampta bulunan Milliler ile gerçekleşen görüşmede A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak da yer aldı.

Başkan Servet Yardımcı, engelli futbolunda Türkiye’nin dünyada ve Avrupa’da marka haline geldiğini belirterek, Sesi Görenler Milli Takımı’na başarı diledi. Yardımcı, "Sizler elde ettiğiniz derecelerle ülkemizi daima gururlandırıyorsunuz. Avrupa Şampiyonası’nda en iyi şekilde bizleri temsil edeceğinize ve 2024 Olimpiyatlarına katılma hakkı kazanacağına inanıyorum" dedi.

Kuntz da başarı temennisi ile birlikte Sesi Görenler ile bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu belirtti.

Servet Yardımcı ve Stefan Kuntz, daha sonra Milliler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

2015 yılında İngiltere’de düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda birinci olan Sesi Görenler Milli Takımı, İtalya’da dereceye girerek, Fransa’nın ev sahipliği yapacağı 2024 Paralimpik Oyunlarına katılmayı amaçlıyor.