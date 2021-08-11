Başkan Serkan Acar’dan milli güreşçilere ziyaret

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, gelecekte ülkemize olimpiyat şampiyonlukları yaşatacak U11-U12-U13-U14 ve U15 Güreş Milli Takımı sporcularının Aliağa Gençlik Merkezi’nde yaptığı antrenmana ziyarette bulundu.

Antalya’da gerçekleştirilen Minikler Türkiye Şampiyonası’nda kendi sıkletlerinde dereceye giren 130 sporcu Yeni Şakran’da kampa girdi. Altyapının geliştirilmesi, sporcuların uluslararası şampiyonalara hazırlanması ve A Takıma sporcu yetiştirilmesi amacıyla yapılan kampta Türkiye’nin dört bir yanından sporcu yer alıyor. Yaklaşık bir haftadır kampta olan milli güreşçiler minder çalışmaları için Aliağa Gençlik Merkezi’ni tercih etti. Türkiye’nin güreşteki geleceği olan sporcuları antrenmanda ziyaret eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, bir süre antrenmanı izledikten sonra sporcularla sohbet etti.

“Hepinize başarılar diliyorum, sizleri her zaman Aliağa’ya bekliyorum”

Geleceğin şampiyonlarını Aliağa’da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Eminim ki sizler gelecekte olimpiyat şampiyonları olacaksınız. Sizlerle şimdiden gurur duyuyoruz. Hepinize başarılar diliyorum, sizleri her zaman Aliağa’ya bekliyorum” dedi.

“Aliağa Gençlik Merkezi’nin salon ve tesis imkanlarından sonuna kadar faydalandık”

Aliağa’da alt yaş grubu milli güreşçilerimiz için çok yararlı bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden 15 Yaş Altı Güreş Milli Takımlar Baş Antrenörü Halil Yılmaz, “Geçen sene de Aliağa’da kamp yaptık. Aliağa gerçekten çok güzel bir yer. Burada yaptığımız kamp çocuklarımız için çok faydalı oldu. Türkiye’nin en iyi güreşçileri, geleceğin olimpiyat şampiyonları bu kadroda yer alıyor. Kamp yaptığımız süreçte Aliağa Gençlik Merkezi’nin salon ve tesis imkanlarından sonuna kadar faydalandık. Sağ olsun bizlere bu imkanları Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar sağladı. Burada çok profesyonel bir ekip var. Bizim için, milli takımlar için seferber oldular. Memnun kaldık, memnun ayrılıyoruz. İnşallah seneye de İzmir’de kamplarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.