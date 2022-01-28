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Başkan Şerifoğulları, Elazığspor’un transfer tahtasını açtı
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kentin marka değeri olan Elazığspor’un transfer tahtasını açtıklarını belirtti.
Spor 28.01.2022, 17:02
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kentin marka değeri olan Elazığspor’un transfer tahtasını açtıklarını belirtti.
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, vatandaşlara daha önceden verdiği sözü tutarak Elazığspor’un transfer tahtasını açtı. Kendi sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Şerifoğulları, "Büyük uğraş ve özveri sonucunda söz verdiğimiz gibi Elazığspor’umuzun transfer tahtasını açtık. Şehrimize ve Elazığspor’umuza hayırlı olsun" dedi.
Elazığlıları mutlu eden bu paylaşım, kısa sürede yüzlerce beğeni topladı.