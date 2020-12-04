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Başkan Sekmen’den BB Erzurumspor’a destek

Süper Lig’in 11. haftasında yarın Konyaspor’a konuk olacak olan BB Erzurumspor, hazırlıklarını tamamladı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve BB Erzurumspor Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, tesislrede takıma destek ziyaretinde bulundu.

Spor 04.12.2020, 16:57
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Başkan Sekmen’den BB Erzurumspor’a destek
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Süper Lig’in 11. haftasında yarın Konyaspor’a konuk olacak olan BB Erzurumspor, hazırlıklarını tamamladı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve BB Erzurumspor Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, tesislrede takıma destek ziyaretinde bulundu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve BB Erzurumspor Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, BB Erzurumspor kafilesinin Konya’ya hareketi öncesi Erzurumspor tesislerini ziyaret etti. Başkan Sekmen yeni teknik direktör Hüseyin Çimşir’i tebrik etti ve Konyaspor maçı öncesinde futbolcularla bir araya geldi.

Başkan Sekmen, “Taraftarlarımızın gönlü ferah olsun. İnşallah takımımız yüzümüzü güldürecek sonuçlar alacak” dedi.
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